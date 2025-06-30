Українських виробників харчів готують до несподіваних аудитів ЄС у 2026 році — Finance.ua

Українських виробників харчів готують до несподіваних аудитів ЄС у 2026 році Сьогодні 07:34

З 1 січня 2026 року в Європейському Союзі почнуть діяти нові стандарти щодо поводження з тваринами. До цих вимог має адаптуватися і український бізнес, особливо ті компанії, які співпрацюють з ЄС або планують виходити на європейський ринок.

Про це повідомляє очільник Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Сергій Ткачук.

Більшість підприємств вже поінформовані про ці зміни і поступово готуються до їх впровадження. Держава ж має своє завдання — забезпечити належний контроль та проведення перевірок.

Аудити з боку ЄС можливі без попередження

За словами експерта, попри те, що узгодженого графіка перевірок з DG SANTE (Генеральним директоратом Єврокомісії з питань безпечності харчових продуктів) поки немає, аудитори все одно можуть приїхати на підприємство без попередження.

Такий підхід не новий — ще до початку повномасштабної війни аудитори ЄС мали право на несподівані перевірки. Поки що жодної інспекції не було, але компанії повинні бути готові до неї будь-якої миті.

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Якщо підприємство не пройде перевірку або відмовиться допустити європейських інспекторів, це може мати серйозні наслідки — від виключення зі списку експортерів до закриття виробництва. Так працює система ЄС.

Гармонізація законодавства: що вже зробили

Україна продовжує адаптувати своє законодавство до європейських вимог. Зараз триває детальний аналіз (скринінг), результати якого очікуються у вересні. Частину норм уже враховано через зміни до закону «Про ветеринарну медицину».

Втім, за словами Ткачука, багато норм поки впроваджуються лише формально, а реальна імплементація відбувається повільніше.

Україна також веде переговори з Євросоюзом про встановлення реального перехідного періоду для впровадження нових вимог — з урахуванням воєнних умов. Крім того, обговорюється можливість отримання фінансової підтримки на впровадження стандартів ЄС.

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