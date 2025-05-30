Українські виші залучатимуть на роботу викладачів-іноземців — Finance.ua

Українські виші залучатимуть на роботу викладачів-іноземців Сьогодні 12:25

Українські виші залучатимуть на роботу викладачів-іноземців

В Україні запрацює програма із залучення викладачів іноземних вишів до українських університетів. Ідею реалізовуватимуть вже з наступного року.

Про це розповіла заступниця глави Офісу президента Олена Ковальська.

Посадовиця зазначила, що зараз ця програма має гарне обґрунтування.

«У межах Президентського фонду підтримки освіти і науки є дуже багато ініціатив. Одна з них — це залучати викладачів іноземних університетів в Україну», — розповіла Ковальська.

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Вона також повідомила, що в межах відповідного проєкту університети будуть ініціювати зв’язок з тим чи тим професором-викладачем за сприяння Фонду.

Цю ідею та її базу напрацьовують зараз. З наступного року її реалізовуватимуть вже у межах університетів.

Ковальська при цьому зазначила, що все залежатиме від ініціативи вишів.

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З 2025 року вартість контрактного навчання на найбільш популярних і престижних спеціальностях у державних вишах суттєво зросте . Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 417, мінімальна ціна на контракт буде прирівняна до тієї суми, яку держава витрачає на одного студента-бюджетника в конкретному університеті. Це означає, що у багатьох випадках контрактна вартість навчання зросте майже вдвічі.

Нагадаємо, з 1 вересня 2025 українські вчителі загальної середньої освіти отримуватимуть подвійну щомісячну доплату — її розмір зросте з 1000 до 2000 гривень. З 1 січня 2025 року в Україні було запроваджено щомісячну доплату в розмірі 1000 гривень для всіх педагогів загальної середньої освіти — незалежно від їхнього стажу, місця роботи чи регіону. Цей крок став частиною державної політики підвищення престижу професії вчителя.

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