Українські школярі навчатимуться 12 років: коли зміни набудуть чинності — Finance.ua
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Українські школярі навчатимуться 12 років: коли зміни набудуть чинності

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Українські школярі навчатимуться 12 років: коли зміни набудуть чинності
Українські школярі навчатимуться 12 років: коли зміни набудуть чинності
В Україні планують запровадити трирічну профільну середню освіту. Це означає, що українські школярі вчитимуться не 11 років, а 12. Пілотний проєкт Міністерство освіти і науки України запустить у 2025 році, а вже з 2027 — трирічну профільну середню освіту.
Як розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, відповідну реформу організували так, щоб після випуску зі шкіл абітурієнти були краще підготовленими до університету.
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При цьому міністр наголосив, що школярі зможуть самостійно обирати профілі навчання відповідно до власних інтересів.
Крім того, після 9 класу учні зможуть піти вчитися до професійного коледжу, а відповідно — швидше здобути нову професію. Починаючи з 2027 року, девʼятикласники матимуть ухвалити рішення — навчатися в академічному ліцеї або в професійному коледжі, відповідно до своїх зацікавлень та здібностей.
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Також Оксен Лісовий помідомив, що плануються зміни і у сфері вищої освіти.
«Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками передбачаємо скорочення бакалаврату. Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення», — сказав міністр.
Нагадаємо, Верховна Рада 23 квітня ухвалила законопроєкт № 10 177. Згідно з документом, студенти зможуть формувати власну освітню траєкторію, регулювати темп і тривалість навчання.
За останні кілька років в Україні вартість контрактного навчання зросла в середньому на 83%.
За матеріалами:
УНІАН
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