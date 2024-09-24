Українські школярі навчатимуться 12 років: коли зміни набудуть чинності — Finance.ua

Українські школярі навчатимуться 12 років: коли зміни набудуть чинності Сьогодні 11:45

Українські школярі навчатимуться 12 років: коли зміни набудуть чинності

В Україні планують запровадити трирічну профільну середню освіту. Це означає, що українські школярі вчитимуться не 11 років, а 12. Пілотний проєкт Міністерство освіти і науки України запустить у 2025 році, а вже з 2027 — трирічну профільну середню освіту.

Як розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, відповідну реформу організували так, щоб після випуску зі шкіл абітурієнти були краще підготовленими до університету.

При цьому міністр наголосив, що школярі зможуть самостійно обирати профілі навчання відповідно до власних інтересів.

Крім того, після 9 класу учні зможуть піти вчитися до професійного коледжу, а відповідно — швидше здобути нову професію. Починаючи з 2027 року, девʼятикласники матимуть ухвалити рішення — навчатися в академічному ліцеї або в професійному коледжі, відповідно до своїх зацікавлень та здібностей.

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Також Оксен Лісовий помідомив, що плануються зміни і у сфері вищої освіти.

«Ми зараз працюємо з нашою командою директорату вищої освіти й за деякими напрямками передбачаємо скорочення бакалаврату. Ми окремо анонсуємо, коли прийдемо до цього рішення», — сказав міністр.

Нагадаємо, Верховна Рада 23 квітня ухвалила законопроєкт № 10 177. Згідно з документом, студенти зможуть формувати власну освітню траєкторію, регулювати темп і тривалість навчання.

За останні кілька років в Україні вартість контрактного навчання зросла в середньому на 83%.

УНІАН За матеріалами:

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