Українські школи отримають Wi-Fi-роутери та вебкамери від міжнародних партнерів — Finance.ua
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Українські школи отримають Wi-Fi-роутери та вебкамери від міжнародних партнерів

Казна та Політика
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Українські школи отримають Wi-Fi-роутери та вебкамери від міжнародних партнерів
Українські школи отримають Wi-Fi-роутери та вебкамери від міжнародних партнерів, Фото: thedigital.gov.ua
Україна отримала нову масштабну партію техніки від міжнародних партнерів, яку використають для підключення інтернету в укриттях та облаштування кабінетів інформатики в українських школах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерство цифрової трансформації України.
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«Один із фокусів стратегії трансформації освіти — створити умови, у яких якнайбільше дітей зможуть навчатися офлайн. Для цього в закладах освіти мають бути обладнані укриття чи бомбосховища. За підтримки партнерів ми забезпечуємо їх необхідною технікою та інтернетом», — зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Загалом у межах проєкту «Цифрові школи» передадуть 1 600 Wi-Fi-роутерів та 1 000 вебкамер. Найближчим часом їх отримають школи у 23 областях України.
Роутери встановлять в укриттях шкіл, щоб освітній процес тривав навіть під час тривог. А вебкамери підключать до шкільних комп’ютерів для проведення онлайн-занять.
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«Сьогодні наявність укриття — базова вимога для очної роботи закладів освіти. Водночас дуже важливо забезпечити сховища всім необхідним для нормального перебування там під час повітряних тривог. У деяких школах в укритті також облаштовують освітній простір. Тож наявність інтернету — більше, ніж необхідність», — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.
Найближчим часом розподіл гаджетів по школах та регіонах можна буде побачити на публічному дашборді.

Довідка Finance.ua:

  • у червні Міністерство цифрової трансформації та Cisco уклали меморандум про співпрацю у сфері інновацій та цифровізації. Завдяки цьому Україна змогла долучитися до програми Cisco Country Digital Acceleration;
  • програма працює в майже 50 країнах світу. Її мета — прискорити цифровізацію, створення нових робочих місць та ріст ВВП. А також сприяти активному використанню інновацій у державному та приватних секторах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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