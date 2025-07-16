Київ отримав пасажирські автобуси від Тампере — Finance.ua
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Київ отримав пасажирські автобуси від Тампере

Казна та Політика
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Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, Київ отримав в якості гуманітарної допомоги від фінського міста-побратима Тампере ще 2 дизельних пасажирських автобуса (фото тут.)
Допомога від Тампере надходить не вперше. Фінське місто, за час повномасштабної війни в Україні, неодноразово надсилало у Київ гуманітарні вантажі: генератори різної потужності, медикаменти, найнеобхідніші речі для немовлят.
Крім того, у 2023 році Київ отримав від Тампере 9 пасажирських автобусів. У них тоді приїхала і гуманітарна допомога, яку збирали для Київської міської влади спільно з активними громадянами Фінляндії.
Також до Тампере їздили на відпочинок групи дітей з Києва.
«Дякую Посольству Фінляндської Республіки в Україні, мерії та громади Тампере, фінським партнерам за солідарність та підтримку. Сьогоднішня допомога — ще одне свідчення того, що Київ має справжніх друзів, які підтримують нас у боротьбі за свободу, демократію та незалежність», — написав він.
За матеріалами:
Finance.ua
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