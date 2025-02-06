Українські облігації дорожчають на тлі зростання очікувань щодо мирного плану — Bloomberg Сьогодні 17:19 — Фондовий ринок

Українські облігації дорожчають на тлі зростання очікувань щодо мирного плану — Bloomberg

Доларові облігації України зростають уже п’ятий день, досягнувши нових максимумів «на тлі очікувань того, що наступного тижня з’являться подробиці угоди про припинення війни».

Про це повідомляє Bloomberg.

Борг країни зріс в ціні за всіма термінами погашення, а облігації 2034 року перевищили 60 центів за долар — найсильніший показник з часу їхнього випуску минулого року. Доларові облігації України принесли цього року 7,8% прибутку в цілому, регулярно входячи до числа найприбутковіших цінних паперів на ринках, що розвиваються, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

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«Союзники США очікують, що адміністрація президента Дональда Трампа представить довгоочікуваний план щодо припинення війни росії з Україною на конференції в Німеччині наступного тижня», — про це повідомило Bloomberg раніше.

«Я думаю, що ринок продовжить залишатися позитивним аж до фактичної зустрічі Трампа і путіна», — сказав Тімоті Еш, старший стратег з суверенних інвестицій на ринках, що розвиваються, в RBC BlueBay Asset Management.

Як повідомляється, українські облігації минулого року принесли близько 60% прибутку, на тлі того, як керуючі фондами нарощували свої позиції, роблячи ставку на кроки, які прискорять припинення війни. Посланець Трампа, тим часом сказав, що не представлятиме план публічно в Мюнхені, оскільки це має зробити президент.

Життєздатний мир забезпечить «велике зростання», хоча все ще існує ризик поганої угоди, «де безпека не буде гарантована», що призведе до похмурих наслідків для України та Європи, додав Еш із Bluebay.

УНН За матеріалами:

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