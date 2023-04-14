Українські інженери назвали 5 розробок, які змінюють світ ритейлу — Finance.ua

Українські інженери назвали 5 розробок, які змінюють світ ритейлу Сьогодні 17:21 — Особисті фінанси

Українські інженери назвали 5 розробок, які змінюють світ ритейлу

Ринок ритейлу, що вже сягнув 27,34 трлн на рік, буде і надалі зростати на 3-5% щорічно. Щоб підтримувати такі темпи зростання, бізнес буде впроваджувати все більше новітніх технологій.

Про це повідомляє GlobalLogic

Технології суттєво впливають на купівельні звички споживачів. Наприклад, торгівля в соцмережах стала популярним й поширеним явищем, тому гравці e-commerce тепер формують багатоканальний клієнтський досвід. А пошук інформації перед придбанням товару є звичайною справою для 88% покупців.

У компанії впевнені, що саме IoT, VR/AR, програми на основі ШІ, роботизація складів та безпілотний транспорт виводять ритейл на новий рівень.

Ці технології допоможуть прибрати зайві бар’єри між компаніями й покупцями, а також покращать купівельний досвід.

IoT (Internet of Things) — концепція мережі фізичних речей, чий стан місцезнаходження і показники можна відслідкувати за допомогою спеціальних датчиків і софту. Ця технологія дозволяє ритейлерам оптимізовувати товари на складах і прогнозувати строки доставки, збирати інформацію про поведінку людей у торговельних залах.

Наочний приклад використання IoT — магазини, де товар оплачується безконтактно, без касирів та зон самообслуговування.

Технологія VR/AR, яка спочатку набула широкого поширення у відеоіграх, тепер використовується ритейлерами для надання кращого клієнтського досвіду.

Віртуальна реальність дозволяє побувати в магазині, не виходячи з дому, та оцінити асортимент товарів. Крім того, деякі автосалони пропонують провести цифровий тест-драйв представлених авто на різних типах місцевості, що допомагає клієнту швидше визначитись з покупкою.

Штучний Інтелект вже активно використовується в ритейлі. За його допомоги формують персоніфіковані пропозиції для споживачів, покращують ланцюги поставок, запобігають відсутності товарів і їх надлишку, а також створюють прогнози споживання. Ринок ШІ в ритейлі, який оцінювався в $4,84 млрд в 2021, за прогнозами, досягне $31 млрд вже до 2028 року.

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Автоматизовані склади ростуть ще швидше: очікується, що їх глобальний ринок в 2025 році виросте вдвічі — до $30 млрд з $15 млрд рівня 2019 року.

Роботизація складських приміщень покликана спростити та пришвидшити рутинну роботу, яка фахівці виконують вручну. Крім того, роботизація попереджає помилки, які роблять люди, тим самим зменшує рівень збитків та покращує логістику.

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Безпілотний транспорт стане наступною ланкою в цьому ланцюгу роботи технологічного ритейлера: він забезпечить доставку зі складу до кінцевого споживача. Ця технологія потенційно стане революційною для логістики, — вона надасть користувачу можливість обирати швидкість доставки та найбільш комфортний час для отримання пакунку. Більш того, логістичні дрони ігнорують затори на дорогах, тому не залежать від обсягу трафіку, часу доби й місця проживання замовника.

Поєднання усіх цих технологій дозволяє надавати клієнтам багатоканальний досвід. Саме він є запорукою розширення аудиторії бренду у світі, де продажі в онлайні, за прогнозами, виростуть на 56% до 2026 року.

В рамках цифрової модернізації ритейлерів інженери вже створюють технології для омніканального досвіду покупок.

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