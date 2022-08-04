Ритейл через війну скоротив податкові відрахування майже на чверть – RAU — Finance.ua

Ритейл через війну скоротив податкові відрахування майже на чверть – RAU Вчора 20:32 — Казна та Політика

Ритейл через війну скоротив податкові відрахування майже на чверть – RAU

За пʼять місяців 2022 року компанії торгівлі сплатили близько 15 млрд грн податків та забезпечили роботою майже 250 000 працівників. Це на 23% менше податків, ніж за аналогічний період у 2021 році, та на 9% менше працевлаштованих, ніж наприкінці минулого року.

Про це свідчать дані опитування пів сотні компаній — членів Асоціації ритейлерів України.

Провідні торговельні мережі, які входять до RAU, перерахували до державної скарбниці 14,51 млрд грн податків, що на 4,29 млрд грн, або на 23% менше, ніж у 2021 році.

В цих же компаніях станом на травень кількість співробітників склала 248 072, що на 23 236 менше, ніж у кінці 2021 року (падіння −9%).

В опитуванні узяли участь 50 торговельних мереж — членів асоціації, які до початку активних бойових дій об’єднували 9125 торгових точок по всій країні.

Інфографіка: RAU

Таке падіння пояснюється втратами ритейлу внаслідок війни, а також зменшенням споживання та зміною поведінки споживача: частина потенційних покупців виїхала за кордон, а ті, що залишилися, почали економити. Відповідно, зменшились і податкові надходження, зазначають в асоціації.

У травні Асоціація ритейлерів України та Українська рада торгових центрів (УРТЦ) провели дослідження серед 295 торговельних компаній — великих мереж та малих підприємців, за даними якого збитки ритейлу за період з 24 лютого по 24 квітня 2022 року сягнули 50,7 млрд грн, а скорочення товарообігу ритейлу за два місяці війни склало 75% від довоєнного рівня.

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