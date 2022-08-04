Ритейл через війну скоротив податкові відрахування майже на чверть – RAU — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ритейл через війну скоротив податкові відрахування майже на чверть – RAU

Казна та Політика
203
Ритейл через війну скоротив податкові відрахування майже на чверть – RAU
Ритейл через війну скоротив податкові відрахування майже на чверть – RAU
За пʼять місяців 2022 року компанії торгівлі сплатили близько 15 млрд грн податків та забезпечили роботою майже 250 000 працівників. Це на 23% менше податків, ніж за аналогічний період у 2021 році, та на 9% менше працевлаштованих, ніж наприкінці минулого року.
Про це свідчать дані опитування пів сотні компаній — членів Асоціації ритейлерів України.
Провідні торговельні мережі, які входять до RAU, перерахували до державної скарбниці 14,51 млрд грн податків, що на 4,29 млрд грн, або на 23% менше, ніж у 2021 році.
В цих же компаніях станом на травень кількість співробітників склала 248 072, що на 23 236 менше, ніж у кінці 2021 року (падіння −9%).
В опитуванні узяли участь 50 торговельних мереж — членів асоціації, які до початку активних бойових дій об’єднували 9125 торгових точок по всій країні.
Інфографіка: RAU
Інфографіка: RAU
Таке падіння пояснюється втратами ритейлу внаслідок війни, а також зменшенням споживання та зміною поведінки споживача: частина потенційних покупців виїхала за кордон, а ті, що залишилися, почали економити. Відповідно, зменшились і податкові надходження, зазначають в асоціації.
У травні Асоціація ритейлерів України та Українська рада торгових центрів (УРТЦ) провели дослідження серед 295 торговельних компаній — великих мереж та малих підприємців, за даними якого збитки ритейлу за період з 24 лютого по 24 квітня 2022 року сягнули 50,7 млрд грн, а скорочення товарообігу ритейлу за два місяці війни склало 75% від довоєнного рівня.
За матеріалами:
Forbes.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.