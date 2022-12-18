Як ІТ-індустрія розвиває фінанси та ритейл: дослідження — Finance.ua

Як ІТ-індустрія розвиває фінанси та ритейл: дослідження Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Як ІТ-індустрія розвиває фінанси та ритейл: дослідження

ІТ є однією з провідних індустрій української економіки та стрімко зростає щороку. Так, за підсумками десяти місяців 2022 року ІТ-галузь принесла в економіку України 6 млрд доларів США експортної виручки та досягла 10% зростання у порівнянні з попереднім роком.

Ба більше, технології все більше поширюються на різні галузі, адже вони дозволяють автоматизувати виробничі процеси, підвищити продуктивність, знизити витрати та загалом збільшити ефективність бізнесу.

Про це свідчить дослідження Асоціації ІТ Ukraine, проведене у жовтні-листопаді 2022 року.

ІТ у фінансах

Якщо у 2015 році було зафіксовано появу 11 нових фінтех-компаній на ринку, то вже з 2018 року (коли їхня кількість сягнула піку — 36 компаній) ця тенденція пішла на спад. А все тому, що почали змінюватися бізнес-моделі внаслідок цифровізації. Це призвело до зменшення кількості нових фінтех-компаній на ринку України, адже технології, що ще 5 років тому були інноваційними, зараз є звичними.

Найпоширеніші технології українських фінтех-стартапів:

Application Programming Interface (API). Посередник між програмами, за допомогою яких одні надсилають запит іншим і отримують відповідь. Це дозволяє економити час та спростити роботу.

Artificial Intelligence (AI). Алгоритми штучного інтелекту використовуються для створення продуктів з онлайн-кредитування, страхування та порівняння фінансових інструментів. А чат-бот став базовою технологією платіжних сервісів і продуктів із персональних фінансів.

Блокчейн. Технологія обробки, зберігання інформації та ідентифікації клієнтів за допомогою спеціального децентралізованого реєстру. Найчастіше вона використовується у криптовалютах.

ІТ у ритейлі

До війни ринок e-commerce розвивався досить динамічно. Дослідження показало, що ринок e-commerce в Україні зріс втричі: обсяг ринку у 2016 році становив 1,5 млрд дол. США, а до 2021 зріс до 4,4 млрд дол. США.

Найчастіше тут використовують такі інструменти:

AR/VR/MR. Технології доповненої реальності допомагають тісніше взаємодіяти з клієнтом. Наприклад, можна приміряти одяг на цифровий аватар, змоделювати кімнату з новими меблями тощо.

Big Data. Технології аналізу великих масивів даних дозволяють прогнозувати попит та продажі, формувати цінову політику, оптимізувати асортимент відповідно до потреб ринку тощо.

Роботизація. Цей інструмент дозволяє підвищити продуктивність, уникнути впливу людського чинника, підвищити конкурентоспроможність, оптимізувати операційні витрати тощо.

Як IT підтримує та розививає інші галузі, зокрема аграрний сектор, промисловість та оборонку — читайте у статті за посиланням ниже.

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