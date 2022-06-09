Збитки українських рітейлерів за перші два місяці війни перевищили ₴50 мільярдів — Finance.ua

Збитки українських рітейлерів за перші два місяці війни перевищили ₴50 мільярдів

Вчора 14:32 — Фондовий ринок

Збитки українських рітейлерів за перші два місяці війни перевищили ₴50 мільярдів

Асоціація рітейлерів України та Українська рада торгових центрів у травні провели дослідження, яке засвідчило, що загальна цифра втрат 295 мережевих рітейлерів становить 50,7 млрд грн.

Про деталі дослідження «Збитки рітейлерів України за два місяці воєнних дій» повідомила пресслужба Асоціації рітейлерів України.

Торговельним компаніям пропонувалося оцінити свої втрати в нерухомості, обладнанні, товарних та складських запасах тощо за період із 24 лютого до 23 квітня, без урахування втраченої вигоди.

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Генеральну сукупність дослідження склали 295 мережевих роздрібних компаній України, представлені 28 549 магазинами та 15,4 млн кв. метрів торговельної площі. Зокрема, в дослідженні були представлені малі компанії, де працює від трьох до 20 торгових точок (таких 43%), середні компанії (21-50 точок) — 25% та великі мережі, де працює понад 50 об’єктів (32%).

Інфографіка: https://rau.ua/

Загальний обсяг прямих збитків торговельної сфери оцінюється в 50,7 млрд грн (у середньому 30 475 грн на 1 кв. метр площі пошкоджених торгових точок, або 17,4 млн грн на один пошкоджений магазин). За даними дослідження, 41% збитків припадає на пошкодження будівель, приміщень магазинів, інженерних мереж, оздоблення тощо.

Збитки в категорії товарних залишків у магазинах (оцінка за закупівельною ціною) та втрати обладнання становили по 17%, втрати товару на складах — 14%, збитки складським, виробничим, офісним будівлям/приміщенням та обладнанню в них (які знаходились у власності компаній) становили 9%, ще 2% — інші збитки.

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«Це далеко не всі прямі збитки, яких зазнав український рітейл. На цьому етапі ми порахували тільки найбільші та найактивніші мережеві компанії. Багато малих регіональних мереж, немережеві підприємства, торгові точки на ринках залишаються не пораховані. Тому реальна цифра прямих збитків буде набагато більшою. Крім того, ми ще не рахували загальних втрат рітейлу, куди мають увійти недоотримані за місяці війни прибутки з урахуванням їх постійного зростання. У підсумку сума може бути в 3-4 рази більшою», — стверджує Максим Гаврюшин, голова Української ради торгових центрів.

За даними дослідження, станом на 23 лютого 2022 року в середньому працювало 96 торгових точок на одну компанію, середній розмір торгової точки — 540 кв. метрів.

Через два місяці від початку бойових дій продовжили працювати 70% торгових точок від довоєнної кількості на 74% площ від обсягу площ довоєнного періоду (20 060 магазинів загальною площею 11,4 млн кв. метрів із 28 549 магазинів від довоєнного періоду).

Протягом двох місяців бойових дій істотних збитків було завдано 2910 торговим точкам площею 1,6 млн кв. метрів (10% торгових точок від довоєнної кількості та 11% від площі). При цьому 30% торгових точок залишалися закритими через два місяці після початку війни.

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