В Україні запустили платформу для фіксації збитків, завданих агросектору окупантами — Finance.ua
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В Україні запустили платформу для фіксації збитків, завданих агросектору окупантами

Вчора 12:44Аграрний ринок
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В Україні запустили платформу для фіксації збитків, завданих агросектору окупантамиВ Україні запустили платформу для фіксації збитків, завданих агросектору окупантами
Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ) за підтримки партнерів створила електронну платформу для збору інформації про завдані збитки аграрному сектору України від війни з росією.
Війна поставила під загрозу, зокрема продовольчу безпеку світу. Російські війська цілеспрямовано мінують поля, викрадають та підривають сільськогосподарську техніку, знищують об’єкти аграрної інфраструктури.
Оцінка завданих збитків — це важливий етап в подальшій відбудові аграрного потенціалу нашої держави.
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Ціль платформи — фіксація та документація завданих збитків та шкоди для опрацювання органами державної влади та подальшого відшкодування та компенсацій.
Серед видів майна, які можна фіксувати як зруйновані, викрадені чи пошкоджені:
  • земельні ділянки
  • інфраструктурні об’єкти
  • сільськогосподарська техніка
  • вантажні та легкові автомобілі
  • запаси ресурсів
  • обладнання та устаткування
  • продукція тваринництва та рослинництва
«Місія платформи — це консолідація даних та їх опрацювання. Важливо розуміти, в яких регіонах, які саме збитки були завдані. Саме тому УКАБ за сприяння президії створив спеціалізовану платформу саме для аграрного сектору», — Роман Сластьон, генеральний директор УКАБ.

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За матеріалами: agronews
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