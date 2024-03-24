Українські експортери отримали підтримку від ЕКА: скільки коштів отримали — Finance.ua

Українські експортери отримали підтримку від ЕКА: скільки коштів отримали Сьогодні 21:35 — Казна та Політика

Українські експортери отримали підтримку від ЕКА: скільки коштів отримали

Цього року Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало сім кредитів на 28 млн грн, виданих українським експортерам, та один договір зовнішньоекономічної діяльності.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

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«Для уряду дуже важливо підтримувати українських товаровиробників, які продають свою продукцію на експорт. Це сприяє збільшенню виробництва, а разом із цим і створенню нових робочих місць в економіці. У межах програми Made in Ukraine ми плануємо просувати українські товари на зовнішні ринки, робити все, щоб про українського виробника дізнались якомога більше людей по всьому світу. Українська продукція має стати для споживачів символом якості», — сказав заступник міністра економіки Володимир Кузьо.

У цьому році послугами Експортно-кредитного агентства скористалися підприємці з шести областей України, які постачають свою продукцію до таких країн, як Німеччина, Італія, США, Молдова та Угорщина.

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За якими товарними групами відбувається найбільший обсяг постачання:

одяг;

меблі;

продукція переробки овочів.

Нагадаємо, міжнародні інвестиції в Україну зросли з $0,5 мільярдів у 2022 році до $1,2 мільярдів у 2023 році.

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