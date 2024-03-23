єОселя: скільки українських родин отримали кредити на купівлю житла — Finance.ua

єОселя: скільки українських родин отримали кредити на купівлю житла Сьогодні 11:09 — Казна та Політика

єОселя: скільки українських родин отримали кредити на купівлю житла

З моменту старту програми «єОселя» в Україні 8 160 родин взяли кредити на придбання житла на 12,5 млрд грн. Зокрема за минулий тиждень видано 214 кредитів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

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«Від початку цього року українці взяли кредити за програмою „єОселя“ на 3 млрд грн. Понад 1800 українських родин придбають квартири, 21 родина — приватні будинки», — зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Хто та скільки отримав іпотечних кредитів

військовослужбовці та силовики — 1000 кредитів;

педагоги та науковці- 174 кредити;

медики — 40.

Бігун нагадала, що представники цих професій можуть взяти кредит за програмою під 3%.

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За її словами, іпотека також є доступною і для інших громадян, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов, — вони можуть взяти кредит під 7%. Із початку 2024 року такою можливістю скористались вже понад 500 людей.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою «єОселя» 214 кредитів на 356 млн грн, серед яких:

кредити під 3% отримали 122 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 10 медиків та 7 науковців;

кредити під 7% отримали 48 українців без власного житла, 4 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (171 кредит) та у забудовника (37). Також 6 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці:

Київської області - 55;

міста Києва — 41;

Одеської області - 16;

Львівської області - 13;

Рівненської області - 10.

Довідка Finance.ua:

програма «єОселя» запрацювала в жовтні 2022 року;

українці зможуть придбати за програмою не лише квартири, а й приватні будинки, дуплекси і таунхауси;



скористатись програмою доступного кредитування сьогодні можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови.



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