Українські діти зможуть перетинати кордон із цифровим документом Diia.pl — Finance.ua

Українські діти зможуть перетинати кордон із цифровим документом Diia.pl Сьогодні 15:47 — Особисті фінанси

Українські діти зможуть перетинати кордон із цифровим документом Diia.pl

Українські діти з тимчасовим захистом у Польщі зможуть отримати електронний документ Diia.pl, який дає право перетинати польський кордон та їздити країнами Шенгенської зони.

Відповідні зміни до законодавства набувають чинності з 7 квітня, повідомляє in Poland

Українці з тимчасовим захистом у Польщі можуть їздити в країни Шенгенської зони на підставі електронного документу Diia.pl, який підтверджує право перебування у Польщі. Незабаром таку можливість отримають і діти.

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Досі українські діти мали проблеми з перетином кордону, адже сам статус тимчасового захисту (PESEL UKR) не дає можливості в’їзду в Польщу, а отримання посвідки на тимчасове проживання (карти побиту) також було недоступне.

Із серпня 2022 року повнолітні біженці з України могли отримати електронний документ Diia.pl для пред’явлення на кордоні разом із закордонним паспортом. Із 7 квітня набувають чинності зміни до законодавства Польщі, які передбачають надання електронного документу Diia.pl для осіб до 18 років.

Щоб нововведення запрацювало, міністр інформатизації Польщі має вказати у розпорядженні день введення технічної можливості, що дозволяє застосовувати нові правила. Тобто така можливість запрацює тільки після додаткового оголошення міністра.

Документ Diia.pl для дорослих доступний через мобільний додаток mObywatel. Із ним українці можуть подорожувати в Україну на термін до 30 днів і пред’являти польським прикордонникам при поверненні в Польщу.

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Diia.pl доступна тільки українцям, які прибули в Польщу після 24 лютого 2022 року. Завантажити програму не зможуть українці, які мають дозвіл на проживання у Польщі чи карту побиту.

Інструкцію, як завантажити Diia.pl у застосунку mObywatel, можна прочитати на урядовому сайті

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