Українські діти отримають компенсацію за жахи війни: Кабмін зробив крок — Finance.ua
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Українські діти отримають компенсацію за жахи війни: Кабмін зробив крок

Казна та Політика
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Українські діти отримають компенсацію за жахи війни: Кабмін зробив крок
Українські діти отримають компенсацію за жахи війни: Кабмін зробив крок
Кабінет міністрів України спростив для тимчасово переміщених неповнолітніх українців процедуру отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів.
Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши при цьому, що на сьогодні росія вчинила понад 4200 кримінальних злочинів проти дітей після початку повномасштабної війни в Україні.
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«Цей статус після нашої перемоги дозволить дитині претендувати на компенсацію від держави-агресора… На сьогодні відомо про майже 500 загиблих українських дітей, близько тисячі - поранених, майже 400 вважаються зниклими, тисячі - депортовані до росії або на тимчасово окуповані території. Точну кількість постраждалих наразі встановити, на жаль, неможливо», — сказав голова уряду.
За даними ЮНІСЕФ, з початку повномасштабної війни росії в Україні загинули щонайменше понад 500 дітей.
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Найбільше постраждало дітей у Донецькій, Харківській, Київській, Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Чернігівській, Луганській та Дніпропетровській областях. Наприкінці березня в Україні було ухвалено рішення про примусову евакуацію дітей з прифронтових міст для гарантування їхньої безпеки. У разі відмови батьків чи опікунів, їх будуть позбавляти відповідних прав.
В Україні запустять Центр реабілітації для дітей, які постраждали через війну. Реалізація проекту дозволить пацієнтам проходити ефективну реабілітацію у комфортних умовах, використовуючи сучасні доказові методи.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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