Українські біженці можуть у спрощеному порядку зареєструвати свої авто ще в одній країні — Finance.ua

Українські біженці можуть у спрощеному порядку зареєструвати свої авто ще в одній країні Сьогодні 17:21 — Технології&Авто

Якщо транспортний засіб знаходиться в Естонії більше року або власник транспортного засобу отримав дозвіл на проживання в Естонії, внесення транспортного засобу в Естонський дорожній регістр потрібно розпочати протягом п’яти робочих днів, повідомляє місцева влада, пише uamedia.eu.

У транспортному регістрі мають бути зареєстровані транспортні засоби, що використовуються для руху дорогами Естонії. «Перереєстрація в Естонії має низку переваг, наприклад, можна застрахувати транспортний засіб, зареєстрований в Естонії, у місцевого страховика, що для власника транспортного засобу обходиться набагато дешевше», — сказав керівник служби транспортних засобів та реєстрації Транспортного департаменту Карл Йоозеп Пійрфельдт.

Законопроект, доопрацьований наприкінці минулого року у Міністерстві економіки та комунікацій, дозволяє спростити реєстрацію автомобілів українських військових біженців в Естонії. Деякі автомобілі з України не виробляються для ринку Європейського Союзу, тому вони не мають схвалення європейського типу, і автомобілі можуть не відповідати всім вимогам в Естонії. Транспортний департамент може надати дозвіл на індивідуальний транспортний засіб транспортним засобам України, навіть якщо на транспортний засіб не подано всі необхідні документи.

«Громадяни України, які отримали тимчасовий або додатковий захист, не зобов’язані представляти типові випробування автомобілів, що не мають схвалення європейського типу», — пояснив Пійрфельдт. При цьому зберігається зобов’язання щодо сплати державного мита у розмірі 205 євро за затвердження типу індивідуального транспортного засобу та 192 євро за реєстрацію та реєстраційний знак. Однак передумовою для надання дозволу є те, що Транспортний департамент встановив безпеку транспортного засобу в дорожньому русі в результаті перевірки і що транспортний засіб належить особі. Якщо транспортний засіб не належить водієві, для реєстрації потрібна згода власника транспортного засобу. Митна декларація також має бути подана для реєстрації.

Для отримання митної знижки митна декларація має бути заповнена протягом 12 місяців з моменту отримання тимчасового чи додаткового захисту. Якщо митна декларація заповнюється пізніше, необхідно сплатити мито та податок з обороту.

Транспортні засоби, зареєстровані в Донецьку та інших окупованих росією територіях, Департаментом транспорту не реєструються.

Транспортні засоби, які не використовуються на дорогах Естонії, не потребують реєстрації у дорожньому регістрі.

Довідка Finance.ua:

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