Естонія заборонила ввозити бензин у каністрах з росії — Finance.ua

Естонія заборонила ввозити бензин у каністрах з росії Сьогодні 13:33 — Енергетика

Естонія заборонить водіям ввозити на територію країни бензин у каністрах з росії з 6 лютого.

Про це повідомляє сайт уряду Естонії.

З понеділка, 6 лютого, до країн Євросоюзу буде заборонено закупівлю та ввезення російських нафтопродуктів.

Як уточнила представник естонського департаменту Пірет Тінкус, слова якої цитуються в повідомленні, паливо, яке використовується для механічних засобів, також підпадає під санкції ЄС.

За її словами, резидентам Євросоюзу буде дозволено купувати бензин у росії лише в тому обсязі, який дозволить їм завершити поїздку та повернутися на територію ЄС.

Як пояснила Тінкус, це означає, що пасажир має право ввозити до Євросоюзу паливо, яке знаходиться в стандартному автомобільному баку і призначене для використання в ньому ж.

Аналогічна заборона діятиме при в’їзді з РФ до Латвії, Литви та Фінляндії.

Довідка Finance.ua:

4 лютого Рада Європейського союзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які мають походження або експортуються з росії.

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