Естонія заборонила ввозити бензин у каністрах з росії — Finance.ua
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Естонія заборонила ввозити бензин у каністрах з росії

Енергетика
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Естонія заборонить водіям ввозити на територію країни бензин у каністрах з росії з 6 лютого.
Про це повідомляє сайт уряду Естонії.
З понеділка, 6 лютого, до країн Євросоюзу буде заборонено закупівлю та ввезення російських нафтопродуктів.
Як уточнила представник естонського департаменту Пірет Тінкус, слова якої цитуються в повідомленні, паливо, яке використовується для механічних засобів, також підпадає під санкції ЄС.
За її словами, резидентам Євросоюзу буде дозволено купувати бензин у росії лише в тому обсязі, який дозволить їм завершити поїздку та повернутися на територію ЄС.
Як пояснила Тінкус, це означає, що пасажир має право ввозити до Євросоюзу паливо, яке знаходиться в стандартному автомобільному баку і призначене для використання в ньому ж.
Аналогічна заборона діятиме при в’їзді з РФ до Латвії, Литви та Фінляндії.

Довідка Finance.ua:

  • 4 лютого Рада Європейського союзу офіційно затвердила обмеження цін на нафтопродукти, які мають походження або експортуються з росії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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