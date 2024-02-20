Українські банки скоротили 20% працівників за два роки — Finance.ua

Українські банки скоротили 20% працівників за два роки Сьогодні 16:30 — Особисті фінанси

Українські банки скоротили 20% працівників за два роки

Кількість банківських працівників в Україні за два роки зменшилася на 24 тис., або на 19,8%, і становила на кінець 2023 року 97 тис.

«Уперше з початку повномасштабного вторгнення банки надали звітність про облікову чисельність штатних працівників: вона очікувано скоротилася у всіх групах банків», — свідчать дані огляду банківського сектору Національного банку України, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з отриманими даними, найбільше впала чисельність співробітників банків з іноземним капіталом — на 14,4 тис., або на 42,9%, до 19,2 тис. осіб.

За майже два роки повномасштабного вторгнення рф в Україну приватні банки знизили свій штат на 5,2 тис. осіб, або на 15,7% - до 27,9 тис.

Співробітників державних банків, кількість яких після націоналізації Сенс Банку зросла до п’яти з 63 чинних банків, за рік поменшало на 4,4 тис., або на 8,1% - 50 тис.

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У тому числі найбільший у країні ПриватБанк скоротив 2,3 тис. співробітників, або 9,9% і на кінець минулого року в ньому працювало 20,5 тис. осіб, тоді як у решті держбанків — 29,4 тис., що на 2, 1 тис., або 6,8% менше, ніж на два роки раніше.

У результаті частка банківських співробітників, які працюють у держбанках, зросла з 44,9% до війни до 51,5%.

Також НБУ нагадав, що кількість структурних підрозділів банків за жовтень-грудень 2023 року вперше збільшилася на 40 відділень після кризи у 2014−2015 роках, проте загалом за минулий рік скорочено 198 відділень, з них понад чверть — у банках, що ліквідуються.

З третього кварталу минулого року частки іноземних, приватних та державних банків, у тому числі ПриватБанку, за кількістю відділень у системі не змінювалися.

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