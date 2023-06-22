Українські аграрії втратять ринки, але продавати зерно задешево більше не будуть — експерт ЄБА Сьогодні 20:21 — Аграрний ринок

Українські аграрії втратять ринки, але продавати зерно задешево більше не будуть — експерт ЄБА

Українські аграрії радикально скоротять експорт зерна у 2023/24 маркетинговому році: цьому сприяли як зовнішні перепони, так і небажання самих аграріїв, які зробили висновки з проблем 2022 року.

Про це в коментарі ЕП заявив експерт з логістики, член Комітету з логістики Європейської бізнес-асоціації (ЄБА) Юрій Щуклін.

«Маса аграрних експортних вантажів з України у 2023/24 МР скоротиться вдвічі в порівнянні з попередніми роками», — прогнозує експерт.

Він виділив три чинники, що спонукатимуть аграрних виробників обмежити експорт зернових у наступному сезоні. Це:

фактична зупинка «зернового коридору»,

європейське ембарго на українську агропродукцію,

адаптація агровиробників до економічних шоків першого року війни.

«Виробники більше не продаватимуть у нуль чи в мінус. Аграрії, які торік нахапалися збитків, вийшли з випробувань сильнішими та мудрішими. Вони переосмислили цілі, задачі та стратегії бізнесу, і не допустять другого збиткового року поспіль», — наголосив експерт.

За його словами, у 2022 році українські аграрії вивозили зерно на експорт за будь-яку ціну, бо їх підпирали наступний врожай, борги, виплата зарплат, порятунок бізнесу і колективів. Зараз тиску цих обставин нема, крім боргів, і то — вони частково списують їх за форс-мажором.

Але виробник, який пережив 2022 рік, зараз може собі дозволити не хотіти продавати врожай.

«Якщо торішній сезон диктувала логістика, то наступний буде сезоном виробника. Ніхто не їхатиме в Констанцу втридорога, щоби продати за копійки. Виробник збере врожай і може цілий рік чекати на хорошу ціну, і саме це визначатиме і трейд, і логістику, — зазначив Юрій Щуклін.

Експерт також наголосив, що цьогоріч аграрії переглянули сівозміни на користь нішевих культур, які мають іншу логістику і часові рамки експорту. Це виключить фактори ажіотажного попиту на перевезення зернових вантажів після завершення жнивної кампанії, який регулярно формувався у минулі роки та слугував чинником подорожчання логістики.

«Маса всього експортного вантажу буде вдвічі меншою, ніж ми зазвичай вивозили. Тому не буде такого тиску маси на обмежену логістику, як в минулі роки. Підвищений попит на перевезення виникав, оскільки в липні-серпні аграрії терміново вивозили пшеницю, щоб звільнити склади під кукурудзу, половину якої потім прагнули терміново вивезти до грудня», — зазначив експерт.

За його словами, кукурудза з її врожайністю до 120 ц/га давала найбільшу масу зернового вантажу для залізниці. Але саме кукурудза й найбільше постраждала у 2022 році, бо витрати на її логістику вивели її виробництво за межі рентабельності.

Цієї весни до логістичних проблем додалися проблеми зі збутом кукурудзи.

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«Її хочуть купити, але ти не можеш за жодні гроші доїхати до покупців: закритий зерновий коридор, закрита Європа. Найгірше, чого досягли причетні до цього: наші виробники втратили фінансовий сенс у вирощуванні деяких культур. Хто при здоровому глузді вироблятиме те, що неможливо реалізувати? Тому аграрії вдалися до сівозмін, в більшості відмовилися від кукурудзи й пішли в бік соняшника, рапсу, нішевих культур, які можна реалізувати з доданою вартістю», — зазначив експерт.

Водночас він підсумував, що низка логістичних проблем українського аграрного сектору у 2022−2023 роках призведе в довгостроковій перспективі до втрати українськими експортерами аграрних ринків.

«Непрацюючий зерновий коридор і закриті сухопутні кордони — це даність, з якою виробників змусили примиритися. Наші ринки, наприклад Китай, Іспанія, країни Балтії, куди ми не доїхали з нашою продукцією, дуже швидко зайняли інші: бразильські чи польські фермери. Вони отримали результат від ембарго: їхній ринок став більшим, вони спокійні, бо мають збут», — наголосив експерт.

Економічна Правда За матеріалами:

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