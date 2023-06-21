Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно — дослідження — Finance.ua
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Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно — дослідження

Аграрний ринок
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Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно — дослідження
Втрати української економіки через заміновані поля становитимуть $800 млн щорічно — дослідження
Українська економіка щорічно втрачатиме $800 млн через простій замінованих полів, підраховано в дослідженні Top Lead.
«Українські аграрії вже понад рік страждають від російських обстрілів. Вони зазнають матеріальних втрат, оскільки вибухонебезпечні предмети заважають виконувати сільгоспроботи. Знищена військова техніка, ракети та дрони виділяють важкі метали, вибухонебезпечні речовини та продукти горіння. Ракети та снаряди, які падають на поля, унеможливлюють їх оброблення, забруднюють землю, пожежі знищують посіви», — зазначено в дослідженні.
За підрахунками експертів, втрати сільського господарства від повномаштабного вторгнення, станом на 24 квітня 2023 року, становили $8,7 млрд, з яких $6 млрд — втрати сільгосптехніки, $2 млрд — загублена або вкрадена продукція і ресурси, $0,5 млрд — багаторічні культури, $0,3 млрд — тварини та аквакультура.
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Площа замінованих полів наразі сягнула 8 млн га, з яких 6 млн га розміщуються на окупованих територіях, 2 млн га — на звільнених.
Дослідження проводили за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, ТОВ «СП «Нібулон», ТОВ «Адама Україна» та польського видання Gazeta Wyborza.
Як повідомлялося, міжвідомча робоча група з гуманітарного розмінування визначила як пріоритетні для розмінування 470 тис. га земель, 100 тис. га з яких уже достроково розміновано.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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