G7 розробляє схему боротьби з розкраданням українського зерна — Finance.ua
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G7 розробляє схему боротьби з розкраданням українського зерна

Аграрний ринок
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G7 розробляє схему боротьби з розкраданням українського зерна
G7 розробляє схему боротьби з розкраданням українського зерна
Країни G7 поінформовані, що росія розкрадає українське зерно. Тому «Велика сімка» працює над схемою боротьби з незаконним вивезенням на продажем культури, вирощеної в Україні. Для цього планують використовувати хімічну ідентифікацію.
Про це повідомив міністр продовольства та сільського господарства Великобританії Марк Спенсер, передає агентство Reuters.
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Він зробив заяву на конференції Міжнародної ради по зерну (IGC), підкресливши, що Велика Британія є лідером у цій схемі, всі країни G7 тісно співпрацюють з Україною у цьому питанні.
«Ми вважаємо, що (хімічна ідентифікація. — Ред.) буде ефективним засобом для стримування подальших крадіжок українського зерна», — сказав Спенсер.
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Саме Велика Британія нещодавно оголосила про новий пакет санкцій проти росії через війну проти України, який націлений на «тіньових осіб і організації», пов’язані з крадіжкою українського зерна.
В Reuters звернули увагу, що націлювання санкцій на організації, які займаються торгівлею зерном, є незвичайним, оскільки вони підтримують гуманітарну стабільність.
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Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни росія почала масово красти українське зерно з окупованих територій.
Для вивозу награбованого зерна загарбники використали, зокрема, порти Криму. У грудні 2022 року Reuters повідомляло, що Сирія різко збільшила імпорт пшениці з окупованого півострова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Діло
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