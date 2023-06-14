G7 розробляє схему боротьби з розкраданням українського зерна — Finance.ua

G7 розробляє схему боротьби з розкраданням українського зерна Сьогодні 09:15 — Аграрний ринок

G7 розробляє схему боротьби з розкраданням українського зерна

Країни G7 поінформовані, що росія розкрадає українське зерно. Тому «Велика сімка» працює над схемою боротьби з незаконним вивезенням на продажем культури, вирощеної в Україні. Для цього планують використовувати хімічну ідентифікацію.

Про це повідомив міністр продовольства та сільського господарства Великобританії Марк Спенсер, передає агентство Reuters

Він зробив заяву на конференції Міжнародної ради по зерну (IGC), підкресливши, що Велика Британія є лідером у цій схемі, всі країни G7 тісно співпрацюють з Україною у цьому питанні.

«Ми вважаємо, що (хімічна ідентифікація. — Ред.) буде ефективним засобом для стримування подальших крадіжок українського зерна», — сказав Спенсер.

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Саме Велика Британія нещодавно оголосила про новий пакет санкцій проти росії через війну проти України, який націлений на «тіньових осіб і організації», пов’язані з крадіжкою українського зерна.

В Reuters звернули увагу, що націлювання санкцій на організації, які займаються торгівлею зерном, є незвичайним, оскільки вони підтримують гуманітарну стабільність.

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни росія почала масово красти українське зерно з окупованих територій.

Для вивозу награбованого зерна загарбники використали, зокрема, порти Криму. У грудні 2022 року Reuters повідомляло, що Сирія різко збільшила імпорт пшениці з окупованого півострова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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