Експорт українського зерна перевищив 46,7 млн тонн — Finance.ua

Експорт українського зерна перевищив 46,7 млн тонн Сьогодні 20:23 — Казна та Політика

Станом на 12 червня у 2022/2023 МР Україна експортувала 46 млн 748 тис. тонн зернових та зернобобових культур, що на 1 млн 046 тис. тонн менше, ніж торік.

Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зокрема, експорт української пшениці становив 16 млн 050 тис. тонн.

Українського ячменю продано за кордон 2 млн 666 тис. тонн, жита — 18,0 млн тонн.

Експорт української кукурудзи досягнув 27 млн 709 тис. тонн.

Також українські сільгоспвиробники експортували 145,5 тис. тонн борошна пшеничного та інших видів, що в перерахунку на зерно становить 194,0 тис. тонн. Варто зазначити, що цього року динаміка експорту борошна є доволі позитивною. Так, станом на аналогічну дату минулого року Україна експортувала 69,6 тис. тонн борошна, що удвічі менше, ніж у 2022/2023 МР.

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