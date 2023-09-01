Українська ГТС і сховища готові працювати без російського газу — Міненерго Сьогодні 11:29 — Енергетика

Українська ГТС і сховища готові працювати без російського газу — Міненерго

Стрес-тест підтвердив надійність роботи української газової інфраструктури в умовах нульового транзиту, військового ризику та пошкодження основних активів.

Про це, спираючись на дані звіту USAID — Проєкт енергетичної безпеки, повідомляє Міністерство енергетики України

«Українська ГТС та ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту. Також газотранспортна система готова до ОЗП 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу», — йдеться в повідомленні.

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Таку незалежну технічну оцінку надано міжнародною експертною групою після проведення моделювання роботи ГТС та ПСГ за потенційними сценаріями у разі атак ворога на газову інфраструктуру, інших надзвичайних ситуацій та зупинки транзиту російського газу.

«Ми воюємо з підступним ворогом — росія може припинити дію контракту в будь-який день, не зважаючи на юридичні формальності. А тому наша ГТС має бути готова до можливих викликів. Наша ГТС стає ще більш потужною складовою європейської газотранспортної системи. Ключова мета — створення в Україні енергетичного хабу, зокрема для зберігання газу країнами ЄС», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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У міністерстві підкреслили, що перевірка технічних умов експлуатації під час стрес-тесту підтвердила надійність транспортування та зберігання газу навіть в умовах військового ризику та пошкодження основних активів.

Усі сценарії моделювали вихід з ладу різних комбінацій критично важливих об'єктів операторів. Аналіз також враховує дані про атаки на об'єкти у 2022/2023 роках, структуру, характеристики пошкоджень у різних регіонах України.

За висновками незалежних експертів SRG, сценарії змодельованих стрес-тестів точні та підтверджують технічну стійкість ПСГ України.

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Відповідний стрес-тест було ініційовано Міністерством енергетики України. Моделювання роботи здійснювалося робочою групою у складі та за сприяння USAID — Проєкту енергетичної безпеки, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, генерального директорату «Joint Research Centre» Європейської комісії, Simone Research Group, НАК «Нафтогаз України» та Укртрансгазу та ОГТСУ.

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Олексія Чернишова, компанія отримала підтвердження надійності забезпечення безперебійної роботи іноземних компаній з українськими ПСГ.

«Це підтверджує, що наші процеси відповідають міжнародним стандартам. Що само по собі вже є гарантією послуг, які ми надаємо. Згідно з висновками проведеної незалежної експертизи, резервна потужність ПСГ та маневреність ГТС України дозволять забезпечити відбір обсягів газу наших партнерів для доставки до кордонів ЄС за будь-яких змодельованих кризових сценаріїв», — зазначив Чернишов у Фейсбуці

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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