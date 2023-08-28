«Центренерго» імпортуватиме вугілля для проходження опалювального сезону — Finance.ua
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«Центренерго» імпортуватиме вугілля для проходження опалювального сезону

Енергетика
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«Центренерго» імпортуватиме вугілля для проходження опалювального сезону
«Центренерго» імпортуватиме вугілля для проходження опалювального сезону
Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго» планує імпортувати вугілля для проходження осінньо-зимового періоду 2023−2024 років.
Про це розповів генеральний директор Андрій Чуркін в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Повністю на своєму вугіллі нам цієї зими не пройти. І найближчим часом „Центренерго“ планує укласти контракти з іноземними компаніями. Вже є певні напрацювання, гадаю, що протягом місяця буде результат. Нам треба вийти на обсяг щонайменше 80 тис. тонн вугілля на місяць. То був би достатній резерв. Але ми розробляємо різні сценарії, готуємося максимально. І якщо буде трохи менше, у нас на сьогодні є заміщення — газ та мазут», — повідомив Чуркін.
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За його словами, на Трипільській ТЕС є можливість працювати на мазуті, який уже завезений, а технічна дирекція станції має зробити пробний запуск на цьому виді палива.
Гендиректор «Центренерго» додав, що найближче та найдоступнішу для купувати вугілля з Польщі, а мазут підприємство купує у ПАТ «Укрнафта».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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