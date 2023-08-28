Допоможуть у разі масштабних відключень світла: 3 речі, які можна купити вже зараз — Finance.ua

Допоможуть у разі масштабних відключень світла: 3 речі, які можна купити вже зараз Сьогодні 09:32 — Енергетика

Допоможуть у разі масштабних відключень світла: 3 речі, які можна купити вже зараз

Що ближче до холодів, то частіше українців попереджають про можливе відновлення відключень електрики. Такого розвитку подій передбачають навіть у Міненергетики — хоч і додають: без нових обстрілів російською енергоінфраструктурою України цього вдасться уникнути. Експерти ж налаштовані не так оптимістично. Так чи інакше, але українцям слід уже зараз подбати про приготування всього необхідного.

Obozrevatel виділив 3 речі, які можна закупити вже зараз — і не чекати ажіотажу, подібного до минулої осені із зарядними станціями, коли, нагадаємо, попит різко зріс, а з ним і ціни.

1. Термобілизна

Вимикати можуть не лише світло, а й опалення. Тому слід подбати про термобілизну. При її виборі потрібно звернути увагу на вміст шерсті у виробі - найтеплішою буде білизна із шерсті мериноса. Втім, вона ж буде й найдорожчою. Бюджетний варіант — термобілизна на мікрофлісі.

Щодо цін — можна купити як за кілька сотень, так і за кілька тисяч гривень.

2. Газовий пальник або портативна газова плита

Для приготування їжі в будинках з електроплитами можна використовувати газовий пальник. Як розповідають у Visit Ukraine, найменшого балона вистачить на тиждень для 1−2 осіб. А балони на 2−10 л прогодують більше людей протягом досить тривалого періоду.

Залежно від параметрів, ціни на такі аксесуари відрізняються. Придбати їх можна і за 700 грн, і за 3 000 грн.

Також відрізняються ціни і на газові балони для них. Невеликий можна придбати за 150 грн. А, наприклад, на 3 л — приблизно за 1000 грн.

3. Зарядна станція з акумуляторами

Ці прилади вигідні тим, що завдяки виходу 220 В можуть працювати багато годин поспіль. Або — залежно від потужності вашої моделі - навіть кілька днів.

Ціни на зарядні станції різняться залежно від низки параметрів, зокрема потужності. Наприклад, на 288 Вт/год можна купити близько 7 000 грн, а на 1260 Вт/год — за 45 000 грн.

Чи є загроза масштабного блекауту

У Міністерстві енергетики вважають, що Україна зможе пройти зиму-2023/24 без вимкнення електрики. Втім, лише за умови відсутності обстрілу росіянами енергоінфраструктури країни.

А ось експерти налаштовані не так оптимістично. Зокрема, деякі з них зазначають, що відключення світла взимку не вдасться уникнути навіть без обстрілів.

«Якщо Запорізької АЕС у системі не буде, то у нас будуть досить відчутні проблеми з генерацією. Розмір цього дефіциту, як мені особисто видається, перекрити імпортом ми не зможемо. Просто стільки імпорту ми не затягнемо. Тому взимку цілком можуть бути обмеження», — розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

За словами голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса, головною проблемою є відсутність запасу міцності в мережах «Укренерго». Зокрема на її підстанціях.

«Ми залежні від великих генеруючих об'єктів, які видають електроенергію через великі підстанції. Відповідно, критично важливе значення має запас міцності на тих підстанціях, а зараз він недостатній», — розповів він.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.