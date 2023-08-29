Нафтогаз назвав ціну газу для українців та тепловиробників — Finance.ua

Нафтогаз назвав ціну газу для українців та тепловиробників Сьогодні 09:00 — Енергетика

Нафтогаз назвав ціну газу для українців та тепловиробників

У НАК «Нафтогаз України» розповіли про те, які ціни на природний газ запропонують населенню та підприємствам теплокомуненерго найближчого опалювального сезону. У компанії обіцяють стабільну вартість.

Про те, що буде з цінами на ресурс, повідомив голова НАК «Нафтогаз» Олексій Чернишов під час ефіру телемарафону.

Які будуть ціни на газ в Україні

За словами Чернишова, ціни на «блакитне паливо» змінюватися не будуть. Українці надалі купуватимуть паливо за ціною 7,96 гривні за кубічний метр, тепловиробники — за ціною 7,42 гривні.

«Маю заспокоїти наших споживачів. Ціна на газ залишається стабільною. Для наших постійних споживачів, домогосподарств — це 7,96. Тобто та, яка була минулого року», — наголосив посадовець.

Окрім того, залишається дія спеціальних умов постачання природного газу для підприємств теплокомуненерго.

Уряд прийняв відповідну постанову , якою продовжив дію ПСО. Таким чином газ по обсягу буде постачатися за ціною 7,42 тис. для підприємств ТКЕ», — пояснив він.

Закупівлі природного газу

Голова «Нафтогазу» розповів про обсяги палива у підземних газосховищах. Він запевняє, що їх абсолютно достатньо для того, щоб Україні не довелося звертатися до іноземних партнерів для імпорту. Також мають намір надалі збільшувати видобуток власного природного газу.

Цьогоріч мета щодо запасів ресурсу у підземних сховищах на початок опалювального сезону — 14,7 млрд кубічних метрів.

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«За розрахунками, цього абсолютно достатньо, це передбачає різні сценарії, у тому числі додатковий об'єм вироблення і генерації електрики з використанням природного газу. Цього об'єму буде достатньо, ми активно рухаємося в напрямку накопичення і вже фактично досягли цифри в 14 млрд кубометрів. Я запевняю, що мета буде виконана і перевиконана», — додав Олексій Чернишов.

Нагадаємо, НАК «Нафтогаз України» має намір залучити закордонний досвід із США для модернізації вітчизняного методу розробки природного газу.

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