ЄС імпортує рекордні обсяги зрідженого газу з росії — FT — Finance.ua
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ЄС імпортує рекордні обсяги зрідженого газу з росії — FT

Енергетика
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ЄС імпортує рекордні обсяги зрідженого газу з росії — FT
ЄС імпортує рекордні обсяги зрідженого газу з росії — FT
Євросоюз планує імпортувати рекордні обсяги зрідженого природного газу з росії, незважаючи на те, що блок прагне відмовитися від російського викопного палива до 2027 року.
Про це повідомляє Financial Times з посиланням на аналіз галузевих даних організацією Global Witness, не називаючи прогнозовані показники.
З січня по липень 2023 року імпорт охолодженого газу в ЄС зріс на 40% порівняно з тим самим періодом 2021 року. Зростання більш стрімке, ніж середньосвітове збільшення імпорту російського СПГ (6% за той самий період).
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«Шокує, що країни ЄС так важко працювали, щоб відмовитися від транспортованого російського викопного газу лише для того, щоб замінити його еквівалентом. Немає значення, чи надходить це з трубопроводу, чи з човна — це все одно означає, що європейські компанії надсилають мільярди до військової скрині путіна», — вважає старший організатор кампанії з викопного палива в Global Witness Джонатан Норонья-Гант.
Доля російського СПГ в загальному обсязі імпорту в ЄС становить 16% (21,6 млн із загального обсягу 133,5 млн м. куб.) у січні-липні.
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Основний об'єм росія експортує через підприємство «Ямал СПГ», контрольним пакетом якого володіє російська компанія «Новатек». Інша частина акцій належить французькій Total Energies, китайській CNPC і китайському державному фонду.
Цього року росія стала другим за величиною постачальником СПГ в ЄС після США.
Цього року росія стала другим за величиною постачальником СПГ в ЄС після США., Інфографіка: Financial Times
Зауважимо, що в 2022 році імпорт скрапленого природного газу (СПГ) в Європу вперше перевищив обсяги, що надходять на континент по трубопроводах. Тоді ж частка росії у світовому експорті трубопроводів впала до 29% у 2022 році з приблизно 43% у середньому за попередні 10 років.

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