Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку, — The Telegraph — Finance.ua
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Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку, — The Telegraph

Енергетика
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Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку, — The Telegraph
Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку, — The Telegraph
Попри ризики війни, українські підземні сховища газу стають все привабливішими для європейських компаній, що прагнуть закупити газ за дешевшими літніми цінами напередодні складної зими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Telegraph.
Очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов у коментарі для видання зазначив, що більший попит з боку великих трейдерів на зберігання газу в Україні «Нафтогаз» відчув у липні 2023 року.
«ЄС має потужності для зберігання близько 100 мільярдів кубометрів газу, що становить близько чверті його річної потреби. Десять мільярдів кубометрів газу, які пропонуються Україною, можуть стати порятунком у важку зиму та збільшити запаси ЄС на 10%. Перекачка газу в Україну через трубопроводи в Польщі, Угорщині, Словаччині чи Молдові дозволяє компаніям купувати газ, коли ціни зазвичай нижчі влітку, і отримувати його, коли попит високий взимку», — зазначається у матеріалі.
У статті також додають, що опосередковано від використання українських ПСГ виграють й споживачі Великої Британії. Передбачається, що додаткові резерви газу допоможуть утримати зростання цін на паливо у ЄС, що вплине на рахунки за опалення у Сполученому Королівстві.
Припускається, що притік газу до українських підземних сховищ й надалі зростатиме навіть попри війну.
За матеріалами:
РБК-Україна
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