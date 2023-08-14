Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку, — The Telegraph Сьогодні 06:09 — Енергетика

Зберігання газу в Україні допоможе Європі посилити енергетичну безпеку, — The Telegraph

Попри ризики війни, українські підземні сховища газу стають все привабливішими для європейських компаній, що прагнуть закупити газ за дешевшими літніми цінами напередодні складної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю The Telegraph

Очільник групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов у коментарі для видання зазначив, що більший попит з боку великих трейдерів на зберігання газу в Україні «Нафтогаз» відчув у липні 2023 року.

«ЄС має потужності для зберігання близько 100 мільярдів кубометрів газу, що становить близько чверті його річної потреби. Десять мільярдів кубометрів газу, які пропонуються Україною, можуть стати порятунком у важку зиму та збільшити запаси ЄС на 10%. Перекачка газу в Україну через трубопроводи в Польщі, Угорщині, Словаччині чи Молдові дозволяє компаніям купувати газ, коли ціни зазвичай нижчі влітку, і отримувати його, коли попит високий взимку», — зазначається у матеріалі.

У статті також додають, що опосередковано від використання українських ПСГ виграють й споживачі Великої Британії. Передбачається, що додаткові резерви газу допоможуть утримати зростання цін на паливо у ЄС, що вплине на рахунки за опалення у Сполученому Королівстві.

Припускається, що притік газу до українських підземних сховищ й надалі зростатиме навіть попри війну.

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