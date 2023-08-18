Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90% — Finance.ua

Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90% Сьогодні 21:33 — Енергетика

Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90%

Газові сховища Євросоюзу вже заповнені на 90% з випередженням графіка майже на три місяці, що дозволить безпечно пройти зиму без російського енергоносія.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Це допоможе нам безпечно пройти зиму. Ми разом відмовляємося від російського газу та паралельно продовжуємо працювати над тим, щоб у майбутньому мати ще більш різноманітні джерела постачання», — повідомила вона.

Чехія повідомляла про заповненість сховищ на 90% ще наприкінці липня.

Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими минулого року, країни-члени ЄС повинні були заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.

Минулого року піковий рівень заповнення сховищ сягнув 95% від їхньої потужності.

Також у 2022 році країни домовилися скоротити споживання газу на 15%, щоб пройти зиму 2022/2023 року. Ці зусилля дозволили скоротити попит на газ майже на 18%, причому половина економії припала на домогосподарства.

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Українська правда За матеріалами:

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