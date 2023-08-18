Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90% — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90%

Енергетика
25
Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90%
Відмова від російського газу: сховища ЄС заповнені вже на 90%
Газові сховища Євросоюзу вже заповнені на 90% з випередженням графіка майже на три місяці, що дозволить безпечно пройти зиму без російського енергоносія.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
«Це допоможе нам безпечно пройти зиму. Ми разом відмовляємося від російського газу та паралельно продовжуємо працювати над тим, щоб у майбутньому мати ще більш різноманітні джерела постачання», — повідомила вона.
Чехія повідомляла про заповненість сховищ на 90% ще наприкінці липня.
Згідно з новими цілями щодо зберігання газу, прийнятими минулого року, країни-члени ЄС повинні були заповнити свої сховища на 90% до 1 листопада.
Читайте також
Минулого року піковий рівень заповнення сховищ сягнув 95% від їхньої потужності.
Також у 2022 році країни домовилися скоротити споживання газу на 15%, щоб пройти зиму 2022/2023 року. Ці зусилля дозволили скоротити попит на газ майже на 18%, причому половина економії припала на домогосподарства.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.