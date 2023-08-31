Україною їздить на 20 тисяч більше електромобілів, ніж у Польщі — Finance.ua

Україною їздить на 20 тисяч більше електромобілів, ніж у Польщі Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Україною їздить на 20 тисяч більше електромобілів, ніж у Польщі

Український ринок електромобілів щомісяця демонструє рекорди.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Показники ринку виявилися рекордними не лише для нашої країни, але й у порівнянні з європейськими сусідами: загальний парк електромобілів в Україні перевищує польський на майже 20 тисяч машин, пише польська Gazeta Prawna

Рекордне зростання

Станом на кінець липня в Україні було зареєстровано понад 64,3 тисячі електричних транспортних засобів, з них близько 62,2 тисячі — це легкові автомобілі та понад 2 тисячі — вантажівки. Якщо порівнювати з липнем 2022 року, то рік тому на українських дорогах рухалося приблизно 40,3 тисячі електромобілів. Тобто, за рік відбулося зростання приблизно на 60%.

Про позитивний тренд свідчить і той факт, що лише минулого місяця українці придбали 4,6 тисячі автомобілів з нульовими викидами. Це черговий рекорд на ринку: на 70,4% більше, ніж у липні 2022 року, і на 1,3% більше, ніж у червні-2023.

На скільки парк електромобілів в Україні перевищує польський

Масштаб розвитку українського ринку стає більш очевидним, якщо порівняти ці цифри зі статистикою найближчих європейських сусідів. Так, по дорогах Польщі рухається понад 47 тисяч електромобілів, з них близько 42,2 тисячі — легкові, а понад 4,8 тисячі — вантажівки. Загалом — парк електромобілів в Україні перевищує польський на майже 20 тисяч.

Польща також відстає, якщо порівняти кількість плагін-гібридів: в Україні зараз нараховується близько 61,7 тисячі таких машин, у Польщі — менш як 40,7 тисячі.

Чому такий великий інтерес до електрокарів

Сприяють розвитку цього сегменту авторинку в Україні ліберальні правила імпорту таких авто з-за кордону. При імпорті автомобіля з двигуном внутрішнього згорання до України потрібно сплачувати мито, ПДВ, акцизний податок та збір до Пенсійного фонду. «При купівлі електричного легковика з-за кордону потрібно заплатити лише мінімальний акциз у розмірі 1 євро за 1 кВт-год місткості батареї. Так можна заощадити від 40% до 50% порівняно з вартістю імпорту авто з ДВЗ» — пояснює Станіслав Бучацький, голова Інституту досліджень авторинку.

Він додає, що на зростання інтересу до електромобілів вплинуло також зростання цін на пальне. «Це два основні пункти, котрі впливають. Інші мотиваційні програми для придбання або використання електромобілів у нас відсутні» — підкреслює експерт.

Найпопулярніші електромобілі

Серед найпопулярніших електромобілів переважають вживані та відносно недорогі моделі. Протягом січня-липня 2023 року до України імпортували понад 2,4 тисячі таких машин. На перших місцях розташувалися: Nissan Leaf (1336 шт.), Volkswagen e-Golf (1203 шт.), Tesla Model 3 (1203 шт.), Volkswagen ID.4 (852 шт.), Tesla Model Y (838 шт.) і Renault Zoe (714 шт.).

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Середній вік імпортованих електромобілів становить близько 5,1 року. Найбільше такі авто до нас завозять із США (близько 30%), Китаю (приблизно 20%), а також з Німеччини, Норвегії та Польщі.

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