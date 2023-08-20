Створено електромобіль за 4500 доларів (фото) — Finance.ua

Створено електромобіль за 4500 доларів (фото) Сьогодні 22:33 — Особисті фінанси

Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)

В Піднебесній розсекретили новий компактний електромобіль. Новинка під назвою FAW Bestune Xiaoma має скласти конкуренцію популярному в КНР Wuling HongGuang Mini EV.

Про це повідомляє CarNewsChina, пише u-news.

Китайський електрокар отримав незвичайний дизайн із двоколірним кузовом. Спереду розташовані прямокутні фари. Бічні дзеркала заднього огляду отримали заокруглену форму.

Габарити електромобіля наступні:

довжина — 3000 мм;

ширина — 1510 мм;

висота — 1630 мм;

колісна база — 1953 мм.

Споряджена маса FAW Bestune Xiaoma становить лише 685−715 кг, а його рушійною силою є 27-сильний електродвигун. Модель розвиває швидкість до 100 км/год, а запас ходу складає близько 280 кілометрів.

На ринку електрокар дебютує вже в третьому кварталі 2023 року. Подейкують, що ціни на модель стартуватимуть від 4500 доларів.

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