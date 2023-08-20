Створено електромобіль за 4500 доларів (фото) — Finance.ua
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Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)

Особисті фінанси
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Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
В Піднебесній розсекретили новий компактний електромобіль. Новинка під назвою FAW Bestune Xiaoma має скласти конкуренцію популярному в КНР Wuling HongGuang Mini EV.
Про це повідомляє CarNewsChina, пише u-news.
Китайський електрокар отримав незвичайний дизайн із двоколірним кузовом. Спереду розташовані прямокутні фари. Бічні дзеркала заднього огляду отримали заокруглену форму.
Габарити електромобіля наступні:
  • довжина — 3000 мм;
  • ширина — 1510 мм;
  • висота — 1630 мм;
  • колісна база — 1953 мм.
Створено електромобіль за 4500 доларів (фото)
Споряджена маса FAW Bestune Xiaoma становить лише 685−715 кг, а його рушійною силою є 27-сильний електродвигун. Модель розвиває швидкість до 100 км/год, а запас ходу складає близько 280 кілометрів.
На ринку електрокар дебютує вже в третьому кварталі 2023 року. Подейкують, що ціни на модель стартуватимуть від 4500 доларів.
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За матеріалами:
Finance.ua
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