У яких регіонах України купують найбільше електромобілів: найпопулярніші моделі (інфографіка) — Finance.ua

У яких регіонах України купують найбільше електромобілів: найпопулярніші моделі (інфографіка)
Українці стали частіше купувати нові та вживані електромобілі. Більшість моделей з пробігом імпортують в Україну з інших країн.
В Україні за липень купили майже 3,5 тисячі автомобілів на електротязі. Експерти назвали найпопулярніші моделі за регіонами. Про це розповіли в асоціації «Укравтопром».
За липень в Україні придбали 101,3 тисячі вживаних автомобілів. Ще 5,3 тисячі авто були новими.
Серед нових електромобілів лідером з продажу залишається Volkswagen ID.4. Цю модель часто імпортують в Україну з інших країн.
Серед найпопулярніших вживаних електромобілів, імпортовані з інших країн: Volkswagen e-Golf — у Львівській області та в Києві; Volkswagen e-Golf — у Львівській області та в Києві;. Nissan Leaf — у Дніпропетровській та Вінницькій областях;. Tesla Model 3 — у Київській області.
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