Україні потрібні додаткові кошти на відбудову після чергової масованої атаки росії – Марченко — Finance.ua
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Україні потрібні додаткові кошти на відбудову після чергової масованої атаки росії – Марченко

Казна та Політика
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Україні потрібні додаткові кошти на відбудову після чергової масованої атаки росії – Марченко
Україні потрібні додаткові кошти на відбудову після чергової масованої атаки росії – Марченко
Україна потребує додаткової підтримки Заходу, щоб допомогти покрити витрати на відбудову після російських ракетних атак цього тижня, повідомив Reuters міністр фінансів України Сергій Марченко.
Низка російських ударів останніми днями спричинила найбільші перебої з електроенергією в Києві за всю дев’ятимісячну війну та зупинила всі українські атомні електростанції вперше за 40 років.
У серпні Світовий банк оцінив, що для відновлення інфраструктури України знадобиться $105 млрд, але Марченко сказав Reuters, що ця цифра зростає.
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«На жаль, ця цифра зростає щодня ​​і в найгіршому разі значно зросте», — сказав він.
Марченко додав, що нинішня підтримка Заходу означає, що «ми матимемо приблизно $3–3,5 млрд на місяць проти $5 млрд цього року», чого має бути достатньо, аби підтримувати роботу уряду.
Деякі високопоставлені європейські чиновники підрахували, що відбудова України після війни, яка в четвер увійшла в десятий місяць, може коштувати понад €1 трлн.
Однак поки що підтримка Заходу продовжує надходити хвилями.
«Для нас важлива підтримка наших міжнародних партнерів», — сказав Марченко, також вказавши на обіцяні Євросоюзом €18 млрд.
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У серпні Марченко домігся угоди між міжнародними кредиторами країни, включаючи західні уряди та великі інвестиційні компанії, про дворічне заморожування виплат боргу.
За його словами, Україна досі перебуває в ситуації повної непередбачуваності, хоча все ще планує скасувати деякі заходи контролю за рухом капіталу, які вона запровадила для стабілізації своїх фінансів. Це означатиме, що з квітня інвестори облігацій, які не мали доступу до своїх грошей під час війни, знову отримають деякі виплати, хоча Марченко закликав їх реінвестувати ці гроші назад в Україну, купивши її довгострокові облігації.
За матеріалами:
borgexpert
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