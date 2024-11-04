Українцям за жовтень нараховано втричі більше кешбеку, ніж у вересні — Finance.ua

Українцям за жовтень нараховано втричі більше кешбеку, ніж у вересні Сьогодні 16:44 — Казна та Політика

Українцям за жовтень нараховано втричі більше кешбеку, ніж у вересні

За жовтень 2024 року українці накопичили втричі більше Національного кешбеку, ніж місяцем раніше. Загальна сума кешбеку, нарахованого громадянам за другий місяць дії програми, становить 125 млн грн.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Майже вдвічі зросла і кількість споживачів — учасників програми. Станом на 31 жовтня вже 3 мільйони громадян відкрили 3,2 млн карток Національний кешбек.

Виплати

Виплата коштів, накопичених споживачами за жовтень, відбудеться в кінці листопада на картку для виплат «Національний кешбек».

Як отримати

Щоб отримати кошти вчасно, потрібно активувати цю картку в Дії. Це зробили 1,9 мільйони громадян.

Тож тим, хто це ще не зробив, потрібно відкрити додаток Дія, в розділі Сервіси обрати Національний кешбек і далі активувати свою картку.

Напередодні держава здійснила виплату кешбеку за вересень. Тоді українці отримали 37,2 млн грн. Виплату за жовтень, яка відбудеться в кінці листопада, отримають вже втричі більше українців. Планово зарахування кешбеку відбувається в кінці наступного місяця за попередній. За винятком виплати кешбека за грудень, який буде перерахований громадянам у лютому 2025 року.

Кошти Національного кешбеку не будуть оподатковуватись.

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми. На кінець жовтня півтори тисячі виробників включили в програму 300 тисяч місцевих товарів.

Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів в Дії. Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є позначення «тут діє програма «Національний кешбек».

Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.

Щоб долучитись до програми

Відкрити картку для виплат Національний кешбек у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток. У програмі беруть участь ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім. Надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки. У застосунку «Дія» в розділі «Сервіси» активувати картку «Національний кешбек» для виплат.

Якщо вам терміново потрібні гроші ви можете їх отримати на карту.

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