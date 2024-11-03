Скільки коштів отримали українці за програмою «Національний кешбек» — Finance.ua
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Скільки коштів отримали українці за програмою «Національний кешбек»

Казна та Політика
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Скільки коштів отримали українці за програмою «Національний кешбек»
Скільки коштів отримали українці за програмою «Національний кешбек»
Держава здійснила перші виплати за програмою «Національний кешбек», в рамках якої 646 378 українців отримали 37,2 млн грн за придбання українських товарів у вересні.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
За словами першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко, приблизно 10% отримувачів коштів — це люди старшого віку, у віці 60+.
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Кошти, отримані через програму, можуть бути використані, зокрема, на оплату комунальних послуг.
Серед отримувачів максимальні суми кешбеку отримали 97 осіб:
  • 77 громадян отримали понад 1000 грн;
  • 15 — понад 2000 грн;
  • п’ятеро отримали максимальну виплату в розмірі 3000 грн.

У яких магазинах здійснили найбільше покупок

Згідно з інформацією міністерства, найбільше покупок з кешбеком у вересні українці здійснили в мережах «АТБ», «Сільпо», «Фора», «Аврора», Novus, Varus, «Велмарт» та «Траш!».
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«Станом на 28 жовтня до програми долучилося 2,4 млн українців, які оформили 2,6 млн карток. Понад 1,5 млн користувачів активували у „Дії“ картки для виплат», — зауважили у міністерстві.
У Міністерстві економіки також повідомили, що загальна сума нарахованого кешбеку за жовтень становить 104,6 млн грн, що майже втричі перевищує нарахування за вересень.

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За матеріалами:
Finance.ua
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