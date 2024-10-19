Оплата електроенергії за допомогою «Національного кешбеку»: покрокова інструкція — Finance.ua

Оплата електроенергії за допомогою «Національного кешбеку»: покрокова інструкція Вчора 17:16 — Особисті фінанси

Оплата електроенергії за допомогою «Національного кешбеку»: покрокова інструкція

Нещодавно українці отримали можливість оплачувати електроенергію через програму Національний кешбек. Тепер ви можете використовувати кешбек, отриманий від покупок українських товарів, для сплати за світло.

Про це розповіли в компанії YASNO.

Як сплатити за світло кешбеком від покупок в магазині

Для цього потрібно замовити у банку картку Національний кешбек і додати її в застосунку «Дія» у відповідному розділі.

Далі все працюватиме так:

ви купуєте товари українського виробництва;

оплачуєте їх з рахунків, які обрали для участі у програмі;



держава поверне вам 10% кешбеку від вартості покупок;



витратьте ці гроші на оплату світла.



Використовуйте свій кешбек, коли будете оплачувати світло у застосунку YASNO, в особистому кабінеті або чатботах у вайбері чи телеграмі

Для цього оберіть спосіб розрахунку «Карткою» та вводьте дані своєї картки Національного кешбеку.

Довідка Finance.ua:

за час бета-тестування програми, яке тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2 мільйони карток. Понад мільйон людей бачать кешбек у «Дії», а це — 73,2 млн грн;

виплати кешбеку здійснюватимуться раз на місяць, а саме — до 20 числа наступного місяця.



Отримуйте більше з кожної покупки. Картки з кешбеком для розумних витрат ми заховали тут.

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