Українцям за кордоном спростили доступ до консульських послуг через «Дію» — Finance.ua

Українцям за кордоном спростили доступ до консульських послуг через «Дію» Сьогодні 10:15 — Особисті фінанси

Українцям за кордоном спростили доступ до консульських послуг через «Дію»

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову щодо запуску експериментального проєкту цифровізації консульських послуг. Документ передбачає надання низки публічних послуг українцям за кордоном через портал «Дія» та інформаційно-комунікаційну систему «е-Консул».

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ.

Заяви про надання послуг тепер можна буде подавати через портал або мобільний додаток Дія.

Громадяни України за кордоном отримають такі можливості:

1. Оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів).

2. Оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою.

3. Реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства.

4. Обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення.

5. Комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає:

державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження);

реєстрацію дитини громадянином України;

внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР);

реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Читайте також Коли паспорт громадянина України стає недійсним і потребує заміни

«Переконаний, що мільйони наших громадян за кордоном оцінять нововведення, які спрощують доступ до послуг МЗС шляхом цифровізації. Для подачі та отримання документів двічі їхати за багато кілометрів не потрібно. Це є реальною економією часу та коштів для наших громадян», — зазначив міністр закордонних справ Андрія Сибіга.

Нагадаємо, чоловіки, які є громадянами України, можуть отримати паспорт лише за наявності військово-облікового документа. Це стосується, як тих, хто перебуває в межах країни, так і тих, хто за кордоном.

Національний оператор поштового зв’язку «Укрпошта» представив послугу доставки закордонних паспортів у 134 країни світу за фіксованою ціною 6 доларів плюс 10 грн ПДВ. Раніше вартість такої доставки складала понад 100 доларів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.