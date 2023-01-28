Українців попередили про нові штрафи у Німеччині — Finance.ua

Українців попередили про нові штрафи у Німеччині Сьогодні 06:32 — Особисті фінанси

Українців попередили про нові штрафи у Німеччині

Українських водіїв у Німеччині попередили про штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Як сказано у Facebook-каналі Українці в Німеччині UkrainianFuture, штрафи для водіїв у Німеччині ніколи не були чимось легким та доступним для оплати. Не стане винятком і 2023 рік.

Суми покарань за неважкі порушення у Німеччині:

за паркування у недозволеному місці доведеться заплатити штраф 55 євро;

перевищення швидкості на 16-20 км/год — 70 євро;

якщо машину зафіксують зі швидкістю 91 і більше км/год у межах міста (дозволений ліміт — 50 км/год) — 400 євро;

55 євро — покарання для тих, хто припаркувався без дозволу на місцях, які призначені для людей з обмеженими можливостями;

паркування на смузі для пожежників чи перешкода руху швидкої допомоги — 100 євро.

У 2023 році водіям у Німеччині слід знати і про нові штрафи, яких раніше не було:



55 євро — за паркування на місці для електромобілів;

200-320 євро — за рух по аварійній смузі;

70 євро — за занадто швидкий (не з закріпленою нормами швидкістю переходу) поворот праворуч в населених пунктах;

100 євро — за наїзд та переміщення по тротуарах, пішохідних доріжках, інших твердих узбіччях;

100 євро — за занадто шумну систему вихлопу автомобіля.

Довідка Finance.ua:

населення Німеччини зросло до рекордно високого рівня 84,3 млн осіб у 2022 році, коли українські біженці прибули до Німеччини, рятуючись від війни. Зростання було зафіксовано після стагнації протягом останніх трьох років;

понад 300 представників малого бізнесу, які постраждали від війни, зможуть отримати гранти на відновлення від німецького уряду;

в Німеччині відкрили тисячі вакансій для трудових мігрантів з України. Втім, є й ті професії, які мають найбільший попит.

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