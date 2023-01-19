Населення Німеччини зросло до рекордного рівня за рахунок біженців із України — Finance.ua
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Населення Німеччини зросло до рекордного рівня за рахунок біженців із України

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Населення Німеччини зросло до рекордно високого рівня 84,3 млн осіб у 2022 році, коли українські біженці прибули до Німеччини, рятуючись від війни. Зростання було зафіксовано після стагнації протягом останніх трьох років.
Про це повідомляє Reuters.
Федеральне статистичне управління повідомило, що у 2022 році в Німеччині проживало на 1,1 млн осіб більше, ніж у попередньому році. Іммігранти з лишком компенсували низьку народжуваність та старіння населення.
Лише за перше півріччя українці, котрі прибули до Німеччини, збільшили населення на 740 тисяч людей. На піку попередньої кризи з біженцями, спричиненої насильством у Сирії, Афганістані та Іраку, у другій половині 2015 року в Німеччині з’явилося 756 тисяч нових мешканців.

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Потік іммігрантів, які прибувають з інших країн, крім України, також збільшився у 2022 році після кількох років млявого зростання через пандемію COVID-19.
Прибуття іммігрантів працездатного віку компенсувало старіння населення. У той час як загальна частка німців працездатного віку (від 15 до 63 років) у 2022 році становила 61,6%, серед тих, хто прибуває з-за кордону, вона становила 75,9%.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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