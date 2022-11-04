Українці зможуть збільшити внески на майбутню пенсію — Finance.ua

Українці зможуть збільшити внески на майбутню пенсію Вчора 16:02 — Особисті фінанси

Українці зможуть збільшити внески на майбутню пенсію

В Україні розширили коло учасників системи добровільного соціального страхування. Відтепер більше людей зможуть сплатити внески на майбутню пенсію за себе або за своїх родичів.

Відповідний законопроєкт № 7649 парламент ухвалив сьогодні у цілому, повідомляється на сайті партії «Слуга Народу».

«Українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відповідний договір можна буде укласти в електронній формі через Портал Дія, використовуючи мобільний додаток Дія. А також на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України», — розповіла ініціатор законопроєкту, народна депутатка «Слуги Народу» Леся Забуранна.

Кожен українець матиме право самостійно визначити розмір внеску і навіть збільшити його, періодичність і строки їх сплати.

Також можна буде зробити персоналізований благодійний внесок іншому пенсіонерові: батькам чи іншим родичам.

При цьому 70% внеску спрямовується на виплату визначеному пенсіонеру в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% — до солідарної пенсійної системи.

Довідка Finance.ua:

наразі, за даними ПФУ, найвищі пенсійні виплати в Україні отримують у Києві, на Донеччині та Луганщині. Середній розмір пенсій мешканців столиці становить 6231,49 грн;

за перші пів року 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн, або $152, порівняно з відповідним періодом минулого року;

багато людей, які отримують пенсію, останнім часом скаржаться на те, що їм не приходять виплати на картку. Причин може бути багато, але одна з них — це заморозка ваших пенсійних виплат.



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