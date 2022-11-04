Українці зможуть збільшити внески на майбутню пенсію — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці зможуть збільшити внески на майбутню пенсію

Особисті фінанси
330
Українці зможуть збільшити внески на майбутню пенсію
Українці зможуть збільшити внески на майбутню пенсію
В Україні розширили коло учасників системи добровільного соціального страхування. Відтепер більше людей зможуть сплатити внески на майбутню пенсію за себе або за своїх родичів.
Відповідний законопроєкт № 7649 парламент ухвалив сьогодні у цілому, повідомляється на сайті партії «Слуга Народу».
«Українці з 16 років зможуть добровільно сплачувати внески до Пенсійного фонду на майбутню пенсію. Відповідний договір можна буде укласти в електронній формі через Портал Дія, використовуючи мобільний додаток Дія. А також на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України», — розповіла ініціатор законопроєкту, народна депутатка «Слуги Народу» Леся Забуранна.
Читайте також
Кожен українець матиме право самостійно визначити розмір внеску і навіть збільшити його, періодичність і строки їх сплати.
Також можна буде зробити персоналізований благодійний внесок іншому пенсіонерові: батькам чи іншим родичам.
Місце для вашої реклами
При цьому 70% внеску спрямовується на виплату визначеному пенсіонеру в обраний ним спосіб, передбачений законом для виплати пенсій, а 30% — до солідарної пенсійної системи.

Довідка Finance.ua:

  • наразі, за даними ПФУ, найвищі пенсійні виплати в Україні отримують у Києві, на Донеччині та Луганщині. Середній розмір пенсій мешканців столиці становить 6231,49 грн;
  • за перші пів року 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті — 4437 грн, або $152, порівняно з відповідним періодом минулого року;
  • багато людей, які отримують пенсію, останнім часом скаржаться на те, що їм не приходять виплати на картку. Причин може бути багато, але одна з них — це заморозка ваших пенсійних виплат.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.