Українські пенсіонери, які виїхали через війну до Польщі, можуть отримати додаткову допомогу — Finance.ua
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Українські пенсіонери, які виїхали через війну до Польщі, можуть отримати додаткову допомогу

Особисті фінанси
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Це стосується громадян старше 75 років, які не здатні до самостійного життя та отримують допомогу з догляду. Їм орган соціального страхування у Польщі компенсує щомісяця по 500 злотих.
Офіційна назва допомоги — 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ для людей, які не здатні до самостійного існування). Ця програма діє у Польщі з 2019 року і з того часу нею вже скористалася більша частина громадян.
Взяти участь у програмі можуть і українські біженці та особи, які їх доглядають.
Для того, щоб оформити допомогу, знадобляться документи, які:
  • підтверджують, що особа є недієздатною або непрацездатною;
  • підтверджують повну нездатність до праці у сільському господарстві та нездатність до самостійного життя;
  • підтверджують повну непрацездатність та нездатність самостійно забезпечувати собі життя.
Також потрібно мати при собі:
  • довідку про стан здоров’я (має бути видана лікарем не раніше, ніж за місяць до моменту подання заявки);
  • інші медичні документи, що підтверджують непрацездатність особи (карта профілактичного огляду тощо);
  • заявку на оформлення допомоги. Її можна завантажити та заповнити попередньо. Вона доступна за посиланням ;
  • декларацію про право отримання допомоги у зв’язку з недієздатністю. Її можна завантажити та заповнити заздалегідь. Декларація доступна за посиланням.
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За матеріалами:
На пенсии
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