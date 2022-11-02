Українські пенсіонери, які виїхали через війну до Польщі, можуть отримати додаткову допомогу — Finance.ua

Українські пенсіонери, які виїхали через війну до Польщі, можуть отримати додаткову допомогу Вчора 17:15 — Особисті фінанси

Це стосується громадян старше 75 років, які не здатні до самостійного життя та отримують допомогу з догляду. Їм орган соціального страхування у Польщі компенсує щомісяця по 500 злотих.

Офіційна назва допомоги — 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ для людей, які не здатні до самостійного існування). Ця програма діє у Польщі з 2019 року і з того часу нею вже скористалася більша частина громадян.

Взяти участь у програмі можуть і українські біженці та особи, які їх доглядають.

Для того, щоб оформити допомогу, знадобляться документи, які:

підтверджують, що особа є недієздатною або непрацездатною;

підтверджують повну нездатність до праці у сільському господарстві та нездатність до самостійного життя;

підтверджують повну непрацездатність та нездатність самостійно забезпечувати собі життя.

Також потрібно мати при собі:

довідку про стан здоров’я (має бути видана лікарем не раніше, ніж за місяць до моменту подання заявки);

інші медичні документи, що підтверджують непрацездатність особи (карта профілактичного огляду тощо);

заявку на оформлення допомоги. Її можна завантажити та заповнити попередньо. Вона доступна за посиланням ;

декларацію про право отримання допомоги у зв’язку з недієздатністю. Її можна завантажити та заповнити заздалегідь. Декларація доступна за посиланням.

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