Українці зможуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке без іспитів — МВС — Finance.ua
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Українці зможуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке без іспитів — МВС

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Українці зможуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке без іспитів — МВС
Українці зможуть обміняти українське посвідчення водія на турецьке без іспитів — МВС
У вівторок, 10 січня, набула чинності угода про взаємне визнання і обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
«Громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Так само і громадяни Туреччини, які тимчасово або постійно проживають в Україні та мають турецьке посвідчення водія, можуть обміняти його без складання іспитів у сервісному центрі МВС», — сказано в повідомленні.
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Двостороння угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.
Для обміну посвідчення водія громадяни України, які проживають в Туреччині, мають звертатись до місцевих управлінь населення, надавши при цьому передбачений законодавством Турецької Республіки перелік документів. Після повернення на постійне проживання в Україну, одержане відповідно до Угоди турецьке посвідчення водія без складання іспитів можна обміняти на національне посвідчення українського зразка.
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Для обміну національного посвідчення водія, виданого в Туреччині, громадянин Туреччини має звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України й подати такі документи:
  • посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН);
  • медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою);
  • турецьке національне посвідчення водія та його засвідчений переклад українською мовою.
Також слід сплатити за адміністративну послугу — 26 грн та за бланк посвідчення водія — 243 грн.

Довідка Finance.ua:

  • в Україні планують ввести істотні зміни в автошколах для отримання посвідчення водія;
  • в українському парламенті зареєстровано законопроєкт № 8285, яким пропонується збільшити термін добровільної сплати штрафів з 10 до 15 днів. Також документом пропонується скасувати 30-денний термін, після якого справа передається у виконавчу службу.
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За матеріалами:
Finance.ua
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