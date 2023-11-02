Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму майже за десять років — Finance.ua

Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму майже за десять років Сьогодні 11:03 — Валюта

Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму майже за десять років

Населення України в жовтні 2023 року продало комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1 590 млрд доларів (в еквіваленті) і купило на 2,330 млрд доларів. Чиста купівля валюти склала 739,4 млн доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України.

Таким чином у жовтні українці купили максимальний майже за десять років обсяг валюти. Більше було лише у лютому 2014 року — 782,5 млн доларів.

Графік: НБУ

Дані показують, що більше половини валюти (359,3 млн доларів) було куплено населенням у безготівковій формі.

Всього з початку 2023 року українці продали 15,053 млрд доларів і купили 18,198 млрд доларів. Чиста купівля валюти становила 3,145 млрд доларів.

Таблиця: РБК-Україна

Нагадаємо, наприкінці серпня НБУ ухвалив рішення дозволити банкам продавати безготівкову валюту населенню обсягом 50 тисяч гривень без додаткових зобов’язань. Це спричинило те, що курс впав до 38 гривень. Банки продають валюту онлайн за курсом близько 37,50 грн.

Довідка Finance.ua:

інвестиційна компанія Dragon Capital очікує курс гривні 39 грн/дол. до кінця наступного року;

реакція валютного ринку під час переходу до керованої курсової гнучкості відповідала очікуванням НБУ;

курсова стійкість, тобто відсутність значних коливань на ринку чи перманентного послаблення гривні, залишатиметься пріоритетом Національного банку України.

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