Українці завезли електрокарів на понад $355 млн за 3 місяці — Finance.ua

Українці завезли електрокарів на понад $355 млн за 3 місяці Сьогодні 20:31 — Технології&Авто

Українці завезли електрокарів на понад $355 млн за 3 місяці

Впродовж І кв. 2025 року в Україну було імпортовано 20,1 тис. легкових електромобілів (BEV).

Про це повідомляє Укравтопром з посиланням на дані Держстату.

Це майже на третину більше, ніж роком раніше.

Загальна митна вартість цих авто склала $355,5 млн.

З цієї кількості:

новими були 4,4 тис. авто. (+12%),

а 15,7 тис. — вживані (+39%).

Левову частку нових електромобілів (93%) було завезено з Китаю.

Лідером з поставок вживаних електромобілів були США (38%).

у 370 грн (+10 грн у порівнянні з попереднім місяцем). Нагадаємо, якщо заряджати електроавто виключно на електрозарядних станціях, за середнього споживання 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція у травні 2025 року обійдеться в середньому(+10 грн у порівнянні з попереднім місяцем).

Довідка Finance.ua:

статистика Укравтопрому свідчить, що найчастіше серед нових електромобілів українці обирають і ввозять BYD Song Plus, Volkswagen ID. Unyx, Zeekr 001, Zeekr 7X, Audi Q4 e-tron;

що стосується вживаних «електричок», то найбільше у квітні цього року імпортували Tesla Model Y, Nissan Leaf, Tesla Model 3, Hyundai Kona та KIA Niro;

ціни на електромобілі за останні роки суттєво знизились, однак у більшості випадків вони все ще дорожчі за свої бензинові аналоги. Утім, завдяки зниженню вартості акумуляторів та виходу на ринок нових доступних моделей, ситуація для «зелених» авто поліпшується. Якщо вагаєтесь, яке авто краще придбати — електричне чи на ДВЗ — радимо почитати нашу аналітику, де ми розглянули це питання з точки зору грошей.

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