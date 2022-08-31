Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли в Кабміні — Finance.ua
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Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли в Кабміні

Казна та Політика
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Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли в Кабміні
Українці за кордоном мають сплачувати податок двічі? Яке рішення знайшли в Кабміні
Українці, які вимушені були шукати прихистку від війни в інших країнах, зокрема ЄС, через півроку знаходження там мають сплачувати податки у країні перебування. В уряді шукають варіанти, як вирішити цю проблему.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«Люди, які отримують гроші з України, тут з них утримується податок. Але якщо вони перебувають за кордоном більше півроку, то за законодавством податок має утримуватися й там. Виникає подвійне оподаткування. Проблема цього питання у тому, що на нього немає швидкого і простого рішення», — сказав Гетманцев.
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За його словами, цим питанням займався Мінфін, у нього були перемовини з OECD. Тепер цією темою займається перший віце-прем’єр — міністр економіки пані Юлія Свириденко, яка намагається вирішити питання шляхом направлення листів до податкових служб іноземних країн.
«Дуже сміливий та незвичний спосіб вирішення проблеми, врегульований у семи десятках двосторонніх міжнародних договорів. Разом з тим, це, безумовно, просте і швидке рішення. Чи ефективне — дізнаємося скоро. Це питання зараз на ній, ми очікуємо від неї якнайшвидшого вирішення. Переконаний, що їй вдасться вирішити проблему сотень тисяч українців швидше і ефективніше, ніж це робив би Мінфін», — сказав депутат.
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Поки, за його словами, катастрофи з подвійним оподаткуванням точно немає, оскільки податки за податковий період 2022 року сплачуються у 2023 році.
«Якщо у березні ми розраховували на те, що війна буде не затяжною, то це питання взагалі не виникло б як таке. А оскільки десь у травні-червні ми вже зрозуміли, що швидко не вийде, то Мінфін почав цим займатися, почав перемовини», — додав Гетманцев.

Довідка Finance.ua:

  • раніше Голова Державної регуляторної служби України Олексій Кучер заявляв, що вирішено одну із ключових проблем ризику подвійного оподаткування підприємців за кордоном. Відтепер отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України можна онлайн.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні чи за кордоном

За матеріалами:
РБК-Україна
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