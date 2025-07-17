Негативне сальдо: дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами зріс на 49% — Finance.ua
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Негативне сальдо: дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами зріс на 49%

Казна та Політика
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Негативне сальдо: дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами зріс на 49%
Негативне сальдо: дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами зріс на 49%
Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-травні 2025 року зросло на 49,1% порівняно з аналогічним періодом 2024 року — до $14,594 млрд із $9,787 млрд.
Про це повідомила Державна служба статистики.
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Експорт товарів з України

За вказаний період порівняно із січнем-травнем 2024 року скоротився на 5,4% - до $16,947 млрд, тоді як імпорт зріс на 13,9% - до $31,540 млрд.
У травні-2025 порівняно із квітнем-2025 сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 5,5% - до $3,614 млрд, імпорту — на 4,4%, до $6,806 млрд.
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Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у травні 2025 року було негативним і становило $3,192 млрд, у попередньому місяці воно також було негативним — $3,091 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-травні 2025 року становив 0,54 (у січні-травні 2024 року — 0,65).
Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 220 країн світу.
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Нагадаємо, основні торговельні партнери України.
Найбільше товарів до України імпортували з:
  • Китаю — на $8,2 млрд;
  • Польщі — на $3,5 млрд;
  • Німеччини — на $3,2 млрд.
Експортували з України найбільше до:
  • Польщі — $2,4 млрд;
  • Туреччини — $1,7 млрд;
  • Італії — $1,2 млрд.
До ТОП-3 найбільш експортованих з України товарів увійшли:
  • продовольчі товари — $11,2 млрд;
  • метали та вироби з них — $2,3 млрд;
  • машини, устаткування та транспорт — $1,9 млрд.
За матеріалами:
Finance.ua
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