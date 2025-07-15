Куди Україна експортує борошно — ТОП-5 країн
Протягом 2024/25 МР українські виробники експортували 66,7 тис. тонн пшеничного борошна. Цей показник поступається обсягам поставок у попередньому сезоні, які були на рівні 92,5 тис. тонн.
Про це пишуть Борошномели України/Millers of Ukraine.
Близько 46% обсягу експорту у сезоні-2024/25 здійснено до країн ЄС. До ТОП-5 країн-імпортерів українського борошна увійшли:
- Молдова (20,3 тис. тонн),
- Чехія (15,3 тис. тонн),
- Палестина (10,8 тис. тонн),
- Франція (3,0 тис. тонн),
- Іспанія (2,9 тис. тонн).
Експорт інших видів борошна у сезоні-2024/25 склав 4,6 тис. тонн (у 2023/24 МР — 5,4 тис. тонн). Частка країн ЄС за обсягами експорту склала 14% (27% у 2023/24 МР).
ТОП-5 країн, до яких у 2024/25 МР поставлено інші види борошна, склали:
- Молдова (3,2 тис. то
- Ізраїль (0,5 тис. тонн),
- Хорватія (0,2 тис. тонн),
- Болгарія
- Іспанія (по 0,1 тис. тонн)
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