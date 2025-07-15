Куди Україна експортує борошно — ТОП-5 країн — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Куди Україна експортує борошно — ТОП-5 країн

Казна та Політика
4
Куди Україна експортує борошно — ТОП-5 країн
Куди Україна експортує борошно — ТОП-5 країн
Протягом 2024/25 МР українські виробники експортували 66,7 тис. тонн пшеничного борошна. Цей показник поступається обсягам поставок у попередньому сезоні, які були на рівні 92,5 тис. тонн.
Про це пишуть Борошномели України/Millers of Ukraine.
Куди Україна експортує борошно — ТОП-5 країн
Близько 46% обсягу експорту у сезоні-2024/25 здійснено до країн ЄС. До ТОП-5 країн-імпортерів українського борошна увійшли:
  • Молдова (20,3 тис. тонн),
  • Чехія (15,3 тис. тонн),
  • Палестина (10,8 тис. тонн),
  • Франція (3,0 тис. тонн),
  • Іспанія (2,9 тис. тонн).
Експорт інших видів борошна у сезоні-2024/25 склав 4,6 тис. тонн (у 2023/24 МР — 5,4 тис. тонн). Частка країн ЄС за обсягами експорту склала 14% (27% у 2023/24 МР).
ТОП-5 країн, до яких у 2024/25 МР поставлено інші види борошна, склали:
  • Молдова (3,2 тис. то
  • Ізраїль (0,5 тис. тонн),
  • Хорватія (0,2 тис. тонн),
  • Болгарія
  • Іспанія (по 0,1 тис. тонн)
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems