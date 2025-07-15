Куди Україна експортує борошно — ТОП-5 країн Сьогодні 13:28 — Казна та Політика

Куди Україна експортує борошно — ТОП-5 країн

Протягом 2024/25 МР українські виробники експортували 66,7 тис. тонн пшеничного борошна. Цей показник поступається обсягам поставок у попередньому сезоні, які були на рівні 92,5 тис. тонн.

Про це пишуть Борошномели України/Millers of Ukraine.

Близько 46% обсягу експорту у сезоні-2024/25 здійснено до країн ЄС. До ТОП-5 країн-імпортерів українського борошна увійшли:

Молдова (20,3 тис. тонн),

Чехія (15,3 тис. тонн),

Палестина (10,8 тис. тонн),

Франція (3,0 тис. тонн),

Іспанія (2,9 тис. тонн).

Експорт інших видів борошна у сезоні-2024/25 склав 4,6 тис. тонн (у 2023/24 МР — 5,4 тис. тонн). Частка країн ЄС за обсягами експорту склала 14% (27% у 2023/24 МР).

ТОП-5 країн, до яких у 2024/25 МР поставлено інші види борошна, склали:

Молдова (3,2 тис. то

Ізраїль (0,5 тис. тонн),

Хорватія (0,2 тис. тонн),

Болгарія

Іспанія (по 0,1 тис. тонн)

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