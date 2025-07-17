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«Київавтодор» відремонтує Південний міст та міст Метро — терміни

Казна та Політика
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«Київавтодор» відремонтує Південний міст та міст Метро — терміни
«Київавтодор» відремонтує Південний міст та міст Метро — терміни
У Києві тривають ремонтні роботи на двох ключових переправах — мосту Метро та Південному мосту, які мають стратегічне значення для міської інфраструктури.
Про це повідомив генеральний директор «Київавтодору» Олександр Федоренко.
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Нагадаємо, міст Метро перебуває в аварійному стані й із 2024 року на ньому монтують спеціальні металеві конструкції для зміцнення.
Він вказав в на унікальності цієї споруди та відзначив, що такий міст єдиний у світі. Завершення протиаварійних робіт очікують у 2026 році, після чого почнеться підготовка до реставрації.
Нагадаємо, ще в 2023 році Уряд створив комісію для перевірки стану мостів в Україні, щоб зʼясувати реальний технічний стан споруд. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Результати обстеження мостів будуть занесені в єдину інформаційну аналітично-експертну систему для формування подальших кроків щодо їх відновлення.

Довідка Finance.ua:

  • станом на 2023 рік, в Україні нараховується близько 28,5 тисячі автомобільних та залізничних мостів;
  • за даними профільного науково-дослідного інституту «ДерждорНДІ», середній вік більшості автомобільних мостів — понад 60 років, понад 30% мостів у критичному стані. Близько 350 — зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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