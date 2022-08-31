Рада підтримала повернення акцизів на пальне — Finance.ua

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Рада підтримала повернення акцизів на пальне

Казна та Політика
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Рада підтримала повернення акцизів на пальне
Рада підтримала повернення акцизів на пальне
Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на пальне, повідомили з депутатського корпусу.
«Рада у першому читанні схвалила законопроект щодо повернення акцизу на паливо. За це рішення проголосували 236 депутатів», — зазначив, зокрема, нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.
Законопроектом планується повернути акциз на пальне, який скасували у березні.
При цьому ставки акцизного податку на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан, як пропонується, будуть становити 100,00 євро за 1000 літрів.
Рішення буде дійсним до скасування воєнного стану.
Як зазначають у Мінекономіки, в Україні подолали ситуацію з дефіцитом пального, і ціни падають. У разі часткового повернення акцизу у Мінекономіки не очікують здорожчання пального.
Там зауважують, що акциз на пальне — це «головний механізм наповнення Дорожнього фонду». Тому часткове повернення акцизу дозволить уряду продовжити відновлення і доріг, і мостів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
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