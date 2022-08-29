Мінфін вирішив проблему подвійного оподаткування українських підприємців-біженців — Finance.ua

Мінфін вирішив проблему подвійного оподаткування українських підприємців-біженців Вчора 20:01 — Казна та Політика

Мінфін вирішив проблему подвійного оподаткування українських підприємців-біженців

Вирішено одну із ключових проблем ризику подвійного оподаткування підприємців за кордоном. Відтепер отримати довідку-підтвердження статусу податкового резидента України можна онлайн.

Про це повідомив Голова Державної регуляторної служби України Олексій Кучер, повідомляє пресслужба відомства.

Так, за словами Кучера, у квітні цього року до ДРС звернулися представники бізнесу із проханням ініціювати вирішення питання щодо ризику подвійного оподаткування тих підприємців, які провадять діяльність віддалено, оскільки вимушено перемістились за межі території України та звернулись за тимчасовим захистом до інших країн.

Під час перебування за кордоном у таких суб’єктів господарювання виникає питання необхідності оподаткування в країні перебування доходу, отриманого на банківські рахунки, які відкриті в Україні, тобто з джерелом походження в Україні.

Для підтвердження резидентства України виникає потреба в отриманні довідки-підтвердження статусу податкового резидента України, але результат адміністративної послуги надається в паперовому вигляді, що ускладнює або взагалі унеможливлює її отримання в умовах воєнного стану для осіб, які виїхали за кордон.

Зазначене могло б призвести до того, що громадяни України, не бажаючи цього, ризикували бути визнаними резидентами інших країн, а отже, сплачувати податки не в бюджет України. Це стосується всіх суб’єктів господарювання, а насамперед галузі IT, яка продемонструвала свою стійкість в умовах воєнного стану. За минулий рік галузь принесла понад $6,8 млрд експортних надходжень в економіку України.

«Сьогодні цей підхід, на виконання доручення Прем’єр-міністра України, змінено», — зазначив очільник Служби.

За результатами ініціатив ДРС, спільно з Міністерством фінансів, Міністерством цифрової трансформації та Державною податковою службою України, прийнято наказ, яким:

затверджено форму довідки-підтвердження резидентства для уникнення подвійного резиденства згідно міжнародних стандартів;

визначено процедуру видачі відповідної довідки, зокрема у електронній формі;

передбачено її видачу з транслітерацією англійською мовою.

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